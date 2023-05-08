В Україні деяких переселенців хочуть залишити без виплат: що задумала влада

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, до кінця року в бюджеті можуть закінчитися закладені гроші для виплат переселенцям, тому держава хоче виплачувати кошти лише найуразливішим категоріям населення.

Related video

В Україні деяким переселенцям хочуть скасувати грошову допомогу на проживання, розмір якої становить 2 тисячі грн на дорослу людину та 3 тисячі грн на людину з інвалідністю, замінивши їх адресними виплатами. Про це в ефірі "Українського радіо" розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, держава хоче допомогти таким людям реінтегруватись у суспільство, знайти роботу, підтримати їх, щоб вони стали економічно самостійними.

"Напевно, логічно було б дивитися з урахуванням адресності, адже сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а, може, людина вже працює, а може вона взагалі вже працювала. Все-таки, якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив", — зазначила Жолнович.

Чиновниця додала, що закладених цього року коштів на виплату грошової допомоги може не вистачити до кінця 2023 року, оскільки кількість людей, які потребують підтримки, не знижується. Тому гроші краще надавати найуразливішим верствам населення, які тільки переїхали в безпечні регіони.

"Я думаю, ми думатимемо про адресність. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити — погано такий статус за людиною закріплювати, тому що вона має ставати повноцінним членом громади, жити, як усі. Не треба нам стигматизувати людей", — підсумувала Оксана Жолнович.

Які виплати передбачені ВПО у 2023 році

Соціальна допомога надається наступним категоріям громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав, що в Україні збираються реалізувати програму, в рамках якої для переселенців буде збудовано п'ятиповерхові будинки в 16 областях. У цих регіонах з'являться по 2 тисячі квартир.