НКРЭКУ повышает тариф на электроэнергию для облэнерго: что это значит для украинцев

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня тарифы увеличатся от 7% до 34%. А с июля расценки будут еще больше.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Соответствующее постановление было принято 23 мая 2023 года в ходе заседании регулятора.

Что известно о повышении тарифов

Сначала тарифы для облэнерго будут пересмотрены с июня. В зависимости от класса напряжения цены увеличатся с 7% до 34%. А с июля расценки увеличатся еще, в среднем, на 23%.

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Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля коснутся:

"Винницаоблэнерго".

"Волыньоблэнерго".

"ДТЭК Днепровские электросети".

"Закарпатьеоблэнерго".

"ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Львовоблэнерго".

"Николаевоблэнерго".

"ДТЭК Одесские электросети".

"Полтаваоблэнерго".

"Прикарпатьеоблэнерго".

"Сумыоблэнерго".

"Тернопольоблэнерго".

"Харьковоблэнерго".

"Хмельницкоблэнерго".

"Черкассыоблэнерго".

"ЧерниговоЭлектро" ДПЭМ ЧАО "Атомсервис".

"ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь".

"Укрзализныця".

"Нафтогаз Тепло".

При этом НКРЭКУ согласилась продлить до конца июня действующий тариф для операторов систем распределения на прифронтовых территориях. Но с уже в июле тарифы будут пересмотрены. Изменения коснутся таких облэнерго, как:

"ДТЭК Донецкие электросети".

"Запорожьеоблэнерго".

"ДТЭК Высоковольтные сети".

"Луганское энергетическое объединение".

ГП "Региональные электрические сети".

"Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня", — отметил представитель комиссии Валерий Тарасюк.

Отметим, что повышение цен на распределение тока станет основой для пересмотра тарифов для населения.

Напомним, Фокус уже писал, что в Украине в мае 2023 года начались масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.