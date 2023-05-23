НКРЭКУ повышает тариф на электроэнергию для облэнерго: что это значит для украинцев
В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня тарифы увеличатся от 7% до 34%. А с июля расценки будут еще больше.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Соответствующее постановление было принято 23 мая 2023 года в ходе заседании регулятора.
Что известно о повышении тарифов
Сначала тарифы для облэнерго будут пересмотрены с июня. В зависимости от класса напряжения цены увеличатся с 7% до 34%. А с июля расценки увеличатся еще, в среднем, на 23%.
Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля коснутся:
- "Винницаоблэнерго".
- "Волыньоблэнерго".
- "ДТЭК Днепровские электросети".
- "Закарпатьеоблэнерго".
- "ДТЭК Киевские электросети".
- "ДТЭК Киевские региональные электросети".
- "Львовоблэнерго".
- "Николаевоблэнерго".
- "ДТЭК Одесские электросети".
- "Полтаваоблэнерго".
- "Прикарпатьеоблэнерго".
- "Сумыоблэнерго".
- "Тернопольоблэнерго".
- "Харьковоблэнерго".
- "Хмельницкоблэнерго".
- "Черкассыоблэнерго".
- "ЧерниговоЭлектро" ДПЭМ ЧАО "Атомсервис".
- "ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь".
- "Укрзализныця".
- "Нафтогаз Тепло".
При этом НКРЭКУ согласилась продлить до конца июня действующий тариф для операторов систем распределения на прифронтовых территориях. Но с уже в июле тарифы будут пересмотрены. Изменения коснутся таких облэнерго, как:
- "ДТЭК Донецкие электросети".
- "Запорожьеоблэнерго".
- "ДТЭК Высоковольтные сети".
- "Луганское энергетическое объединение".
- ГП "Региональные электрические сети".
"Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня", — отметил представитель комиссии Валерий Тарасюк.
Отметим, что повышение цен на распределение тока станет основой для пересмотра тарифов для населения.
Напомним, Фокус уже писал, что в Украине в мае 2023 года начались масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.