Подальше от врага: как Украина хочет спрятать резервы нефти и газа во время войны с РФ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одна из стратегических задач правительства — максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе.

Украина решила хранить свои энергетические ресурсы в специальных подземных сооружениях. Так наша страна обезопасит их от посягательств врага. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Кабинет министров, которое состоялось 26 мая 2023 года.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, одна из стратегических задач правительства — максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", — рассказал он.

Как Украина готовится к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. газа. А план восстановления объектов энергетики к зиме составляет 1710 МВт генерирующих мощностей.

Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассказал, что специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования и подготавливает к будущему осенне-зимнему периоду предприятия теплоэнергетики.

"Одна из ключевых задач – создать необходимые резервы газа. В этом году в первую очередь рассчитываем на собственную украинскую добычу. В усиленном режиме готовим и нашу инфраструктуру", – сказал он.

Напомним, несмотря на боевые действия ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). В компании также добавили, что объемы добычи снизились всего на 3%, если сравнивать с довоенным 2021 годом.

Добавим также, что ВС РФ в ноябре 2022 года нанесли массированный ракетный удар по объектам добычи газа на востоке Украины. По словам Алексея Чернышова, россияне разрушили несколько объектов АО "Укргазвидобування".