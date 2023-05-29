Компенсация за разбитые окна: как получить деньги на мелкий ремонт после атак ВС РФ — объясняем

Начиная с 9 мая, украинцы, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной атаки ВС РФ, имеют право на компенсацию в рамках программы "єВідновлення". Но в реальности далеко не все люди смогут получить эту помощь.

В начале мая вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с 24 февраля 2022 года российские силы разрушили и повредили почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов и более 142 тыс. частных усадеб. В течение последнего месяца воздушные атаки со стороны страны-агрессора вновь участились: почти каждую ночь силы ПВО спасают украинцев, предотвращая прямые попадания российских снарядов в дома. Но, к сожалению, от обломков дронов и ракет, влетающих в жилье, никто не застрахован. 9 мая в Украине заработала программа "єВідновлення", направленная на выделение компенсации для восстановления домов и квартир, получивших незначительные повреждения. Речь идет, прежде всего, о замене окон, дверей, ремонте кровли и прочем.

Кто имеет право получить компенсацию по программе "єВідновлення"?

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Но приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий,

людям с инвалидностью в результате войны,

ветеранам войны,

членам семей погибших военных,

мобилизованным,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью I и II группы,

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям,

приемным родителям и патронатным воспитателям,

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Программу "єВідновлення" запустили специально для мелких ремонтов жилья, но получить деньги не так просто

Помощь не предоставляется тем, кто находится под санкциями; людям, которые осуждены за преступления, направленные против национальной безопасности, и их наследникам.

Что нужно для получения компенсации?

Для получения компенсации необходимо:

Подать уведомление о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія". Впоследствии появится возможность подавать такое уведомление через Центр предоставления административных услуг, нотариусов или управление соцзащиты. Открыть специализированный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к "єВідновленню" подключены следующие банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к "єВідновленню". Подать заявление на компенсацию в "Дії". После этого специальная комиссия по вопросам предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Как использовать помощь?

Денежные средства можно использовать только на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, если они подали заявку на участие в программе через портал "Дія".

Без регистрации в "Діє" получить компенсацию не выйдет Фото: diia.gov.ua

Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Будет ли компенсация, если люди самостоятельно установили выбитые окна?

Журналист Фокуса анонимно обратился на горячую правительственную линию за консультацией со следующей историей.

Еще в прошлом году в результате вражеской атаки в доме пенсионерки вылетели окна. У женщины нет камеры в мобильном телефоне, то есть своевременно сделать фото повреждений она не могла (в программе "єВідновлення" рекомендуют прикладывать фото/видео доказательств повреждений). Зарегистрироваться на портале "Дія" она также не может. При этом пенсионерка живет в селе, где нет Центра предоставления административных услуг, нотариусов или управления соцзащиты, которые могли бы помочь с оформлением заявки на получение компенсации. Как в таком случае поступать людям и на что они могут рассчитывать?

"Регистрация в "Дії" обязательна, ведь программа подтягивает из реестров информацию о недвижимости, то есть заявку должен подавать собственник дома. Зарегистрировать могут родственники пострадавшего со своего телефона, но с указанием данных того человека, чей дом был поврежден", — подчеркивает специалист горячей линии.

Если человек хочет получить компенсацию, он не может самостоятельно установить себе вылетевшие окна

Другими словами, если пострадавший человек не может установить "Дію" и отправить заявку, при этом у него нет родственников и знакомых, кто смог бы помочь, то получить компенсацию будет невозможно "по техническим причинам".

При этом на горячей линии отметили, что отсутствие фото- и видео-доказательств повреждений при подаче заявки на компенсацию проблемой не будет.

"Ничего страшного. В течение 30 дней после подачи заявки к вам должна приехать специальная комиссия. Они сами сделают все необходимые фотографии. Даже если повреждения были получены еще в прошлом году, специалисты это установят и зафиксируют", — отвечает оператор.

При этом если пострадавший самостоятельно сделал ремонт и установил выбитые окна, то компенсацию ему платить не будут. Единственный вариант, который не помешает выплате средств, — если окно забили фанерой или заклеили пленкой.

"Забитое фанерой окно — это не ремонт, а значит, вы можете участвовать в программе и получить деньги", — объясняет оператор.

Если человек не устанавливал новые стекла, а просто забил окно фанерой, то он может рассчитывать не компенсацию Фото: Twitter

"Компенсацию получат не все"

По мнению адвоката Ростислава Кравца, программа "єВідновлення" сделана таким образом, что далеко не все смогут получить деньги на ремонт поврежденного дома.

"Если изначально в законопроект вносится приоритетная очередность, то сразу можно понять, что планируется не всем выплачивать эти компенсации. То есть вы, конечно, можете подать заявку, но пока деньги не получат ветераны войны, семьи погибших, участники боевых действий и так далее по списку приоритетных, вы так и будете жить без окон, а если сами сделаете ремонт, то компенсации не ждите. Более того, деньги предоставляются или на материалы, или на ремонтные работы, то есть самостоятельно вы сделать ничего не можете. Даже если вы сами умеете ставить окна, то не сможете получить выплату. Очень коррумпированная система оказания помощи выходит: покупать материалы только у тех, кто в программе, там же искать подрядчиков. При этом никого не волнует, что люди больше года живут в разрушенных и поврежденных домах", — говорит в комментарии Фокусу Кравец.

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить Украине около 400 миллиардов долларов.