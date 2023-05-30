Сколько теперь придется платить за свет и останутся ли субсидии: объяснение Минэнерго

По словам министра энергетики Германа Галущенко, правительству удалось найти единый тариф с точки зрения удержания стабильности системы и генерирующих компаний.

В Украине не планируется второго этапа повышения тарифов на электроэнергию. Об этом 30 мая заявил в ходе брифинга министр энергетики Герман Галущенко.

Как отметил министр, в НКРЭКУ предлагали установить рыночный тариф в два этапа: первый тариф должен был быть на уровне 2,88 грн/кВт-ч.

"Наши расчеты дали возможность уменьшить эту цифру до 2,64 грн/кВт-ч с точки зрения удержания стабильности системы и генерирующих компаний", — рассказал он.

Что будет с субсидиями

По словам министра, субсидия на покрытие тарифов не только сохранится, но и увеличится. Причина — станет больше людей, которым такая субсидия будет нужна после роста тарифа.

Герман Галущенко отметил, что первые платежки за потребленное электричество украинцы получат уже в июле. По предварительным расчетам, средняя семья будет платить за электричество примерно на 250 гривен больше, чем до пересмотра тарифов.

Повышение тарифов на свет: что известно

Как сообщал Фокус, с 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет установлен на уровне 2,64 грн/кВт-час. При этом, как объяснял ранее глава Национальной комиссии, которая занимается осуществлением государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский украинцы должны платить за электроэнергию до 2,88 грн/кВт-ч. По его словам, подготовка к отопительному сезону 2023/2024 обойдется государству в 45-46 миллиардов гривен.

Можно ли не платить за коммуналку в Украине: объясняют что юристы

Возможность списать долги по коммуналке из-за войны предусмотрена в украинском законодательстве, но ею могут воспользоваться не все украинцы, а лишь пострадавшие в результате российской агрессии. А вот начислять штрафы из-за долга или отключать потребителей компании не могут — действует запрет.

Юрист Ангелина Овсянко рассказала Фокусу, что Кабинет Министров Украины постановлением №206 от 5 марта 2022 года установил запреты на:

начисление и взыскание пени и штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых;

отключение коммунальных услуг в случае задолженностей по оплате.

Эти нормы будут отменены одновременно с отменой военного положения в Украине.

"Если потребитель реально пользовался коммунальными услугами, то списание вряд ли возможно. Не платить за коммунальные услуги можно в трех случаях: если ваше жилье разрушено, если вы докажете отсутствие по месту жительства в срок более 30 дней и если коммунальную услугу предоставили некачественно или не в полном объеме", — объяснила Овсянко.

Ранее Фокус также рассказывал, что в Украине с мая 2023 года продолжаются ремонтные работы почти на всех энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.