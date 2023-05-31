"Ситуация будет напряженной": в "Укрэнерго" рассказали, будут ли блэкауты летом (видео)

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, возможные летние отключения света могут быть связаны не с дефицитом электроэнергии, а с техническими неполадками в энергосети.

Летом ситуация с энергосистемой в Украине будет напряженной, однако пока нет оснований говорить о неотвратимых отключениях света или блэкаутах. Об этом сказал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Радио Свобода" от 31 мая.

Как отмечает глава компании, в случае нехватки электроэнергии ее можно будет импортировать из европейских стран. Кроме того, в Украине есть возможность запустить дополнительные генерирующие мощности.

"Я бы не говорил о неотвратимых отключениях или блэкаутах. Ситуация будет напряженной на протяжении лета с точи зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы отключений потребителей в этот период не допускать", — сказал Кудрицкий.

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

Он также добавил, что отключения света грядущим летом не исключены, однако эта вероятность не связана с дефицитом электроэнергии. Причиной могут быть технические неполадки в энергосети. По словам главы "Укрэнерго", в этом году на энергосистеме лежит тройная нагрузка.

"Она связана с тем, что электростанции и подстанции следует восстанавливать после обстрелов и усилить защиту других энергетических объектов до зимы", — объяснил Владимир Кудрицкий.

Напомним, что Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, предложила установить единый тариф на электроэнергию для домашних потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч с 1 июня 2023 года.

По словам экс-заместителя гендиректора "Укрэнерго" Михаила Бно-Айрияна, цены на свет необходимо повысить, так как текущий тариф на электроэнергию не покрывает даже стоимость ее доставки, а на рынке энергоуслуг создаются огромные долги.

Еще мы писали о том, что 24 мая Украина отказалась от экспорта электроэнергии в другие страны, поскольку нуждается в покрытии собственного потребления. При этом утверждается, что собственной электроэнергией Украина сейчас обеспечена.