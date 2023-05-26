Тариф на электроэнергию на уровне 2,88 грн: с 1 июня украинцев ждут изменения

Введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели. По данным источника, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, вероятно, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

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В результате первого этапа коррекции цен, Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила установить единый тариф на электроэнергию для домашних потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с учетом НДС) с 1 июня 2023 года. Об этом сообщили в Энергореформе.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязательствах по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-ч с НДС", – говорится в письме в Минэнерго за подписью врио главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном Энергореформе.

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, составляющей сейчас около 6 грн/кВт-ч, и тарифами для населения – ЭР) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

Письмо также отмечает, что единственным эффективным способом стабилизации механизма Приобъединенной системы обеспечения (ПСО) является постепенное приближение цен к уровню, определенному рынком.

НКРЭКУ отметила, что провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества относительно предложений о внесении изменений в положение о ПСО, начиная с 1 июня 2023 года.

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Как сообщалось, тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при потреблении объемов, превышающих этот показатель.

Напомним, Фокус уже писал, что в Украине в мае 2023 года начались масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.

Ранее Фокус объяснял, какие тарифы на коммуналку не изменятся до конца войны.