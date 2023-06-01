Новые платежки – в июле: как вырастут цифры по счетам от поставщиков электроэнергии

Правительство сообщило о повышении тарифа на электроэнергию с 1 июня до 2,64 грн за кВт-час. Фокус выяснил, как изменятся цифры в платежках и готовится ли правительство к еще одному повышению тарифа в 2023 году.

В Украине с 1 июня поднимется тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Теперь население будет платить 2,64 грн за кВт-час. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, это решение крайне сложное, но необходимое для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны. Он отметил: 2,64 грн за кВт-час – это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему, а после поднятия тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен.

Фокус посчитал разные варианты платежей до 1 июня 2023 года и после:

1) Потребление 250 кВт-часов. Было: 360 грн. Будет: 660 грн.

2) Потребление 400 кВт-часов. Было: 468 грн. Будет: 1056 грн.

3) Потребление 650 кВт-часов. Было: 1032 грн. Будет: 1716 грн.

Таким образом, для домохозяйств ежемесячные затраты на электрическую энергию увеличатся на 300-700 грн. В то же время, в Украине будут продолжать действовать субсидии, которыми могут воспользоваться граждане с низким уровнем доходов.

Что касается предстоящего очередного повышения тарифа, то опрошенные Фокусом эксперты говорят, что до окончания военных действий и военного положения правительство вряд ли будет повышать тариф для населения еще раз.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил: решение о повышении тарифа до 2,64 грн за кВт-час – временное, промежуточное, ведь Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии, то есть, и цену должен для населения устанавливать рынок, а не правительство. Однако до конца войны смены тарифа не будет, считает эксперт. "Переход к рыночным ценам в Украине состоится, но точно уже после завершения войны с Россией", — говорит Владимир Омельченко.

По словам эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа, очередное повышение тарифа вряд ли возможно в условиях войны. "Это будет происходить, но не во время войны. Рыночный тариф нужен, и нужно урегулировать систему субсидирования, нужна адекватная система", — говорит Андриан Прокип.

С ним согласен и старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. "Реальная стоимость электроэнергии для населения — 5-6 грн за кВт-час. Сейчас до рыночного уровня тариф еще не доводят, а пытаются компенсировать потери последних шести лет", — считает эксперт.

Как ранее писал Фокус, недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей преследует цель помочь восстановиться энергетической системе, пострадавшей от обстрелов со стороны России.

Также Фокус в статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф" исследовал, каковы главные причины изменения тарифа на электроэнергию для домохозяйств.