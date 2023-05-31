Украинцы не возвращают кредиты: как на это влияет война и что делают банки

Большая часть проблемных кредитов – 326 млрд грн – приходится на банки с государственной долей участия.

Во время войны доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины увеличилась до 39,3% по состоянию на 1 мая, тогда как в апреле этот показатель был на уровне 38,8%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, объем кредитов, по которым не выполняются обязательства, в апреле увеличился на 1,2 млрд грн. При этом общий объем кредитного портфеля банков стал меньшим на 11,1 млрд грн.

Общая сумма неработающих кредитов составляет 435,3 млрд грн. Большая часть – 326 млрд грн – приходится на банки с государственной долей участия.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России в Украину доля таких кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался.

Что такое проблемный кредит?

Это займ, по которому заемщик не выполняет условия договора. Такая услуга, как кредитование, предполагает что банк или другая кредитная организация получит финансовую выгоду.

Она заключается в том, что клиентам за пользование кредитам ежемесячно начисляются проценты.

Как банки решают вопросы с кредитами

Как правило, у банков есть два пути: подать на должника в суд или продать долг внешним коллекторам:

если задолженность забирают себе коллекторы, то банк в среднем получает только 10% от суммы задолженности;

если же дело рассматривает суд, тогда у банка появляется возможность получить всю сумму кредита, а клиент еще и возмещает расходы банка на судебный процесс.

Аналитики "Опендатабот" в марте 2023 года объясняли, что частные исполнители также могут заблокировать счета должников.

"Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появился институт частных исполнителей и автоматическая система блокирования счетов должников. Это возможность не только официально вернуть кредитные средства в банк, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ", – отмечают аналитики.

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

В НБУ сообщали, что в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов, а общая их сумма составила 1,96 млрд грн. Если сравнивать с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за отсутствия спроса, то со второго полугодия 2022 года и дальше рынок кредитов для населения начал восстанавливаться.

Напомним также, Фокус сообщал, что в мае 2023 года украинские банки снова начали блокировать карточки украинцев за долги.