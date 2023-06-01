И без денег, и без нефти: как провалился план Путина заработать в Индии

Ежеквартально на счетах в Индии будет оставаться 2-3 млрд долларов в рупиевом эквиваленте, которые Россия не сможет использовать.

России, которая из-за эмбарго активно продает нефть Индии, приходится накапливать до миллиарда долларов ежемесячно в рупиях. Деньги остаются заблокированными на счетах за пределами страны, сообщает агентство Bloomberg,

Отмечается, что большая часть этих денег принадлежат "Роснефти". Крупнейший российский экспортер сырой нефти владеет почти 50% акций Nayara Energy Ltd, второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия Индии.

На сегодняшний день Россия получает излишек рупий, имеющих ограниченную конвертируемость, из-за чего российским экспортерам очень сложно вывести валюту за границу. Поэтому она так и остается на банковских счетах.

Журналисты пишут, что ежеквартально на счетах в Индии будет оставаться 2-3 млрд долларов в рупиевом эквиваленте, которые Россия не сможет использовать. Тем временем в Кремле ищут возможности вложить эти рупии на индийском рынке капитала. А также рассматривают возможность вложения рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

Отметим, что несмотря на все попытки России продолжать экспорт энергоносителей, доходы российского госбюджета от этой отрасли в 2023 году должны заметно снизиться, Фокус в своем обзоре анализирует, как это повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины

Впрочем, вопреки жестким международным санкциям за войну в Украине в мире снова растет спрос на российскую нефть. Так, по итогам марта 2023 года экспорт "черного золота" из РФ достиг довоенного уровня. Самыми активными покупателями являются не только Индия, но еще и Китай.

Также сообщалось, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.