Бизнес-партнер Коломойского присвоил 600 миллионов гривен во время войны, - СБУ

Сам бизнесмен находится за границей с 2018 года, его собираются объявить в международный розыск.

На бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности составили подозрении в присвоении 600 миллионов гривен "Укртатнафты". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что у следствия есть информация, что именно такая сумма была выведена со счетов предприятия 24 февраля 2022 года — когда в Москве решили развязать полномасштабную войну против Украины. Инициатива о выводе денег, якобы, исходила именно от Михаила Кипермана.

На основании собранных улик СБУ сообщила Киперману, как фактическому владельцу компании, куда вывели деньги, подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Фото: пресс-служба СБУ

"Схема заключалась в том, что ПАО "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 миллионов гривен, которые предназначались для другого поставщика для оплаты ранее зафрахтованных 84 000 тонн сырой нефти. На момент махинации это сырье уже находилось в Одессе и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ", – сказано в сообщении СБУ.

Чтобы реализовать схему, был создан поддельный контракт, в котором указали другие реквизиты получателя. На основании собранных улик СБУ сообщила Киперману, как фактическому владельцу компании, куда вывели деньги, подозрение по трем статьям Уголовного кодекса:

присвоение имущества (ч. 5 ст. 191);

незаконные действия с платежными документами (ч. 3 ст. 28, ч. 1). .200)

служебный подлог (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Кто такой Михаил Киперман

Украинский бизнесмен, нефтяной магнат, состоит в наблюдательном совете ОАО "Укрнафты". Его бизнес тесно связан с украинскими миллиардерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Он также является совладельцем туристического комплекса "Буковель" в Карпатах, а также владеет пакетом акций в нескольких крупных предприятиях в Днепре и Днепропетровской области. Эти компании занимаются производством стройматериалов.

В 2016 году Фокус оценивал состояние Михаила Кипермана в 182 миллиона долларов, разместив на 84 месте в своем рейтинге "100 самых богатых людей Украины".

По предварительной информации, бизнесмен выехал из Украины еще в 2018 году.

Напомним, 2 июня Фокус сообщал, что суд арестовал очередные активы супруги подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Она лишилась возможности управлять активами сразу в семи предприятиях, которые относятся к припортовой инфраструктуре на территории Одесской области.