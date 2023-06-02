С Россией уже неинтересно: Евросоюз максимально сократил торговлю с агрессором

Дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг пика в 18,4 млрд евро в марте 2022 года, снизился до 6,1 млрд евро в декабре того же года

Доля России в экспорте Евросоюза во все страны за пределы блока снизилась с 4% в феврале прошлого года, до 1,8% в марте 2023. Об этом сообщает Eurostat.

Отмечается также, что доля импорта в ЕС из России снизилась с 9,5% в феврале 2022 года до 1,9% в марте 2023 года. При этом стоимость импорта из России упала с 22 млрд евро в марте 2022 года до 3,8 млрд евро в марте 2023 года.

Дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг пика в 18,4 млрд евро в марте 2022 года, снизился до 6,1 млрд евро в декабре того же года. А уже в марте 2023 года был зафиксирован профицит на уровне 0,2 млрд евро.

По данным издания, по ходу первого квартала нынешнего года в балансе торговли энергоносителями между ЕС и Россией был зарегистрирован дефицит в размере 11,3 млрд евро.

Тем временем Китай в апреле 2023 года получил рекордную выручку от экспорта своей продукции в Российскую Федерацию. По данным агентства Bloomberg, торговля между Китаем и РФ стала более интенсивной после начала полномасштабной войны в Украине.

"Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, что является признаком все более тесных экономических отношений", — рассказали авторы публикации.

Журналисты также отметили, что общий объем торговли между КНР и Россией существенно вырос за счет закупок китайской стороной российских энергоресурсов, достигнув примерно 19 миллиардов долларов. Пик товарооборота наблюдался в марте.

Напомним, что 20 апреля издание Bloomberg сообщило, что США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию. В материале говориться, что для функционирования в ЕС новые нормы должны быть имплементированны всеми странами-членами блока.

17 апреля глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что процесс краха российской экономики может начаться уже в 2023 году.