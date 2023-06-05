Платежи по картам: будут ли банки "сливать" данные о расчетах и переводах физлиц

Украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также о всех переводах между физлицами и компаниями. Однако, как считают эксперты, для физлиц это мало на что повлияет.

Национальный банк Украины предложил всем банкам еженедельно предоставлять информацию, касающуюся всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы. О соответствующем письме сообщил портал "Минфин".

Предварительно, отчеты необходимо составлять и отправлять каждый понедельник до 16:00, начиная со следующего понедельника после дня получения письма, то есть с 5 июня 2023 года.

В отчете должны быть указаны безналичные платежи клиентов в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний Фото: НБУ

В отчете должны быть указаны безналичные платежи клиентов в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний.

Также банки будут сообщать о следующих операциях:

P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);

переводы средств на счета компаний (С2А).

"По интернет-проплатам НБУ запросил подробную информацию с номерами карточных счетов, с которых будут производиться платежи, а также с данными о получателях — ЕГРПОУ интернет-площадках/магазинах, количестве проплат, всех сумм. Причем в разрезе всех карт — как карт, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. Украинские банки, обслуживающие интернет-торговцев, располагают информацией обо всех", — прокомментировала налоговый консультант Александра Томашевская. Она объяснила: это письмо НБУ не означает, что за операциями граждан объявлена "слежка". "Это внутренняя отчетность во исполнение закона об электронных деньгах", — отметила Александра Томашевская.

В одном из банков Фокусу объяснили, что, хотя письмо действительно касается операций физлиц, но речь не идет о тотальной слежке всех операций, которые совершают по картам клиенты-физлица. "Просто тема хайповая", — говорят в банках.

Фокус будет следить за темой и будет сообщать все новости по вопросу расчетов физических лиц.

Ранее Фокус писал, что во время войны доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины увеличилась до 39,3% по состоянию на 1 мая, в то время как в апреле этот показатель был на уровне 38,8%.