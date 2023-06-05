Добывать меньше: Россию обязали еще раз сократить добычу нефти в 2024 году

В 2023 года российская квота составляет 10,478 млн баррелей в сутки, а в 2024 году она снизится до 9,828 млн.

Представители стран организации ОПЕК+ согласовали снижение квоты на добычу Россией нефти в 2024 году на 650 тысяч баррелей в сутки. Об этом пишет "Радио Свобода".

При этом, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, что страна и дальше будет придерживаться добровольного обязательства добывать на полмиллиона баррелей нефти в день меньше, чем предусматривает квота.

В целом страны ОПЕК+ снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом организация хочет остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Эр-Рияд с целью добиться роста цен, в месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В 2023 года российская квота составляет 10,478 млн баррелей в сутки, а в 2024 году она снизится до 9,828 млн. Если учесть добровольное сокращение, то добыча нефти РФ снизится до 9,328 млн в 2024 году.

Квота Саудовской Аравии останется неизменной — 10,478 млн баррелей.

Добыча нефти в РФ

Россия объявила, что снизит объемы добычи нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки почти сразу после того, как ЕС и страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года. Вице-премьер РФ тогда обещал, что это случится в начале нынешнего года.

"Мы скорее рискнем сокращением производства, чем будем придерживаться политики продаж в соответствии с порогом", — сказал он.

Напомним, 5 декабря 2022 года начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

То есть страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля под запретом также оказались закупки российских нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что Украина на 25% повышает тарифы на транзит нефти по своей территории. Новая цена за прокачку "черного золота" по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" теперь находится на уровне 17 евро за тонну.