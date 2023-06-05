Уже не актуально. В правительстве отчитались, что решили вопрос с задержками выплат для ВПЛ

К тому же, по словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, сейчас в областях готовят программы по поддержке внутренних переселенцев.

Задолженности по выплатам пособия на проживание внутренне перемещенным лицам по состоянию на 31 мая полностью погасили. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о помощи в размере 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью. На средства имеют право только ВПЛ, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или в окружении, в соответствии с утвержденными Минреинтеграцией списками.

Кроме этого, по словам главы министерства Ирины Верещук, сейчас в областях готовят программы поддержки внутренних переселенцев.

"Должны не только соблюдать Стратегию ВПЛ, но и реагировать на новые вызовы. Ни один переселенец не может остаться без выплат и социального сопровождения", — подчеркнула она.

Что было раньше

В середине мая в ведомстве признали, что вынужденные переселенцы задерживают выплаты, но пообещали вскоре исправить ситуацию. Как отметила Ирина Верещук, переселенцы не должны страдать из-за того, что сейчас происходят недоразумения между ведомствами

"Задержка выплат создает социальное напряжение. Люди должны получать выплаты пособия на проживание в четкие сроки", — заявила 22 мая глава Минреинтеграции.

Также переселенцам пообещали в дальнейшем выплачивать деньги с 3 по 22 число ежемесячно.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году

На социальную помощь могут рассчитывать следующие категории граждан :

выехавших из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные;

в которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Действие";

имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Напомним также, что в начале мая этого года министерша социальной политики Оксаны Жолнович сообщила, что некоторым переселенцам могут прекратить выплачивать 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на человека с инвалидностью. Выплаты хотят заменить адресной помощью.