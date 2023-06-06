Украинцам вернули обязательные поверки счетчиков: что будет, если нарушить правило

Поверка оборудования будет проводиться на всей территории Украины, за исключением оккупированных населенных пунктов и регионов, где ведутся боевые действия.

Украинцы снова должны осуществлять поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 апреля 2023 года, но вступило в законную силу только в июне.

Что нужно знать украинцам

Поверка будет проводиться на всей территории страны, кроме:

оккупированных населенных пунктов;

территорий, где ведутся боевые действия или возможны боевые действия.

Поверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна состояться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

"Если этого не сделать, то поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению", – рассказал в своем Telegram-канале эксперт по ЖКХ Олег Попенко.

Если обнаружится, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности его ремонта принимает предприятие, которое проверяет работу счетчиков.

Таким образом больше не действует постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения" от 5 апреля 2022 года, которым в условиях действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения разрешалось не осуществлять поверку средств измерительной техники в Украине.

Кто может осуществлять поверку бытовых счетчиков

В Законе Украины "О метрологии и метрологической деятельности" сказано, что поверкой индивидуальных приборов учета занимаются лицензированные организации, перечень которых можно найти на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины".

Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет установлен на уровне 2,64 грн/кВт-час. Первые платежки за потребленное электричество украинцы получат уже в июле.