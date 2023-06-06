Подрыв Каховской ГЭС: угрожает ли это стабильности электроснабжения в Украине

Организованный ВС РФ ночной теракт на Каховской ГЭС будет иметь значительные последствия для экологии, гуманитарной сферы и экономики страны. Не исключены и проблемы с электроэнергией, также под угрозой ситуация на оккупированной Запорожской АЭС.

Осуществленный оккупантами подрыв Каховской ГЭС не привел к аварийным отключениям электроэнергии, а также колебаниям объемов производимой в стране электроэнергии, однако ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от уровня подтоплений территорий вследствие повреждения гидроэлектростанции. Об этом Фокусу рассказали опрошенные эксперты.

"Последнее время Каховская ГЭС уже не работала, она прекратила генерировать электроэнергию. Она в энергосистеме уже не играла той роли, которая была у нее раньше. Вопрос, как компания "Укргидроэнерго" будет балансировать работу теперь, в зависимости от уровня воды, сколько воды будет в Каховском водохранилище. Производство электроэнергии — на это подрыв ГЭС, очевидно, не повлияет. Хотя важно учитывать состояние других украинских ГЭС и планы графиков ремонтов на этих станциях. Теоретически, подрыв Каховской ГЭС не должен повлиять на производство электроэнергии другими станциями", — рассказал Фокусу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

По словам эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа, сейчас энергосистема не меняет своего режима работы. Следовательно, потребителям обеспечивается предоставление услуг по электроснабжению.

"Для нашей энергосистемы, безусловно, повреждение ГЭС — это потеря мощностей, но это не будет иметь существенного влияния на систему, ведь станция уже не генерировала электроэнергию. А с учетом падения уровня потребления, уровень влияния на энергосистему минимальный, если не нулевой. Если сравнить с другими последствиями – социальными, экологическими, гуманитарными, то потеря Каховской ГЭС именно с точки зрения генерации электроэнергии – вообще ни о чем. Ключевое – именно эти последствия гуманитарные, социальные, экономические, связанные с затоплением территории", — говорит Андриан Прокип.

Эксперты уверены, что должно пройти не менее нескольких дней, чтобы понять, как подрыв ГЭС будет влиять на ситуацию в энергосистеме. Однако сегодня, 6 июня, в компании "Укрэнерго" заявили, что подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы, а "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков.

"Пока производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию. Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток", — говорят в "Укрэнерго".

Одним из рисков, ожидаемых в результате теракта россиян, в Минэнерго назвали подтопление Херсонской ТЭЦ. "Из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности, Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением", — говорится в сообщении Минэнерго.

Что касается ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, то эксперты говорят, что на несколько недель станция точно должна быть обеспечена нужным объемом воды, необходимой для охлаждения конденсаторов турбин и систем безопасности АЭС. "ЗАЭС следующие несколько недель ничего не угрожает (в вопросе водоснабжения для охлаждения), но потом станет понятно, есть ли угрозы", — говорит Андриан Прокип. Между тем, в МАГАТЭ сегодня, 6 июня, заявили, что за ситуацией на ЗАЭС наблюдают эксперты агентства, а рисков ядерной безопасности МАГАТЭ пока не видит.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, откуда вода поступает на Запорожскую АЭС и обеспечивает работу станции.

Как сообщал Фокус, в результате подрыва ГЭС вода из Днепра уже затапливает оккупированную Новую Каховку и подобралась в Херсон.