Теперь не только в Китай и Индия: Россия нашла новый рынок для сбыта своей нефти

Ожидается, что импорт сырой нефти в страну будет на уровне 100 тысяч баррелей в сутки по прибытии первой партии из РФ.

В город Карачи, что в Пакистане, прибыла первая в истории сырая нефть из России. Об этом 11 июня сообщил премьер-министр страны Шехбаз Шариф.

По его словам, свое "черное золото" РФ продала со скидкой.

"Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра (12 июня — ред.) начнется разгрузка нефти", — отметил он.

Россия поставила нефть Пакистану впервые. При этом пока не ясно, как Пакистан будет производить оплату. По информации агентства Reuters, недавно Пакистан заявил, что планирует разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по словам аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

При этом, по информации газеты The News International, Пакистан предложил РФ заключить долгосрочное соглашение, а также сделал одним из условий оплату в юанях. По неофициальным данным, стоимость российской нефти для Пакистана составляет 50-52 долл за баррель, что ниже установленного Большой семеркой ограничения в 60 долларов.

Отмечается, что импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей Пакистана. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну будет на уровне 100 тысяч баррелей в сутки по прибытии первой партии из РФ.

Санкции против российской нефти

С 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Санкции ввели страны Евросоюзы, "Большой семерки" (G7), и Австралия, из-за войны России против Украины.

Тогда же начало действовать эмбарго Евросоюза на поставляемую морем нефть из РФ, а также заработало ограничение цен на российские нефтепродукты — на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

Тем временем основными импортерами российской нефти после западного эмбарго, введенного в ответ на полномасштабную агрессию РФ против Украины, стали Индия и Китай.

Напомним, по информации журнала Spiegel, Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ. В апреле эта страна опередила Саудовскую Аравию как поставщик, хотя и не обладает большими нефтяными запасами, отмечают специалисты компании Kpler.