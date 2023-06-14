Остановить воду: в "Укргидроэнерго" объяснили, что делать с подорванной россиянами Каховской ГЭС

Специалисты "Укргидроэнерго" уже работают над остановкой срабатывания воды из Каховского водохранилища из-за плотины ГЭС. Это необходимо для уменьшения экологического ущерба и скорейшего восстановления поврежденного сооружения.

В Каховском водохранилище уровень воды находится по состоянию на 14 июня на отметке 7-8 м. Это — критически важная отметка, ведь падение ниже усложнит восстановление водозабора. Об этом в ходе онлайн-обсуждения Европейской Бизнес Ассоциации "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса" сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Восстановление уровня воды водохранилища: когда произойдет и что нужно для этого

"Для нас каждые 10 см убывающей воды важны, — говорит Игорь Сирота. — Потому что набирать ее мы сможем только после паводка, а это месяцы времени. Поэтому, если мы останемся на отметке 6-7 м, то после паводка можно ожидать, что мы наполним до 12,7 — отметки, нужной для водозабора для всех городов. Если же мы упадем до 3 метров, все зависит от того, какой будет паводок. Мы можем и этой отметки 12,7 не достичь первый год. Поэтому придется 1,5-2 года набирать водохранилище до этой отметки.

По его словам, сейчас продолжаются работы, чтобы остановить стремительную утечку воды из Каховского водохранилища.

"Нам нужно, в первую очередь, построить перемычку, чтобы остановить износ Каховского водохранилища. Мы разрабатываем проект, он будет к 10 июля готов… И как только состоится деоккупация, можем приступить сразу к построению этой перемычки ", — говорит Игорь Сирота.

По его словам, для реализации проекта ориентировочно нужны миллиарды гривен. Кроме того, на строительство перемычки и демонтаж станции нужен год, а на строительство новой ГЭС — еще 5 лет.

Тяжелые последствия: что влияет на экологическое состояние региона

Как рассказал гендиректор "Укргидроэнерго", подрыв ГЭС сопровождался утечкой 450 т масла из трансформаторов станции, турбин в реку. Поэтому сейчас важно не наносить еще большей экологической катастрофы для этого региона.

"6-7 метров воды в водохранилище покрывает какую-то часть ила. Это наносит меньше экологической катастрофы окружающей среде. Потому что берега уходят на километр к руслу реки. Там погибает рыба, фауна. Это тяжелые последствия для экологии", — подчеркнул он.

Напомним, 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Уже 10 июня делегация Организации Объединенных Наций посетила подконтрольные Украине населенные пункты Херсонской области, пострадавшие от наводнения после взрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщал Фокус, секретарь ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что действия российских оккупантов повлияют на глобальную продовольственную безопасность. Это приведет к росту цен на продукты питания и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.