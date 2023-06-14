Соцвыплаты в Украине будут начислять по-новому: что изменится

Оптимизируют и упростят не все социальные выплаты, а только некоторую часть. Это произойдет к концу 2023 года.

В Украине объединят несколько видов социальных выплат, а также проведут проверку насколько целесообразно выплачивать ту или иную помощь. Об этом 13 июня заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, в настоящее время в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они столь малы, что абсолютно не улучшают финансовое состояние граждан.

"Поэтому от такого механизма нужно отходить и унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одно универсальное пособие, которое будут предоставлять в соответствии с определенными критериями. Кроме того, параллельно получателям такой помощи будут предоставлять определенные услуги для преодоления кризиса бедности", — рассказала она.

Оптимизируют и упростят не все социальные выплаты, а только некоторую часть. Это произойдет к концу года, а уже в 2024 пособия будут выплачивать по-новому.

"Во всем мире есть какая-то цель — если человек в бедности, значит, надо его вывести из этой бедности — дать какой-то срок, какие-то критерии, помочь, поддержать, параллельно услугу предоставить, возможно, переучить, избавить от зависимости, помочь найти работу, обеспечить жильем. Каждая семья должна быть экономически состоятельной и самостоятельной. Это то, к чему мы должны стремиться", — подчеркнула Оксана Жолнович.

Соцвыплаты в 2023 году

Расходы на социальную сферу распределены следующим образом:

финансовое обеспечение выплаты пенсий – 233 млрд грн;

поддержка малообеспеченных семей – 73 млрд грн (включая предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ — 38 млрд грн);

социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан — 66,6 млрд грн (включая оказание помощи внутренне перемещенным лицам на проживание — 57,6 млрд грн).

Ранее СМИ о том, какой максимальный размер пенсии в Украине и кто ее получает. Сейчас самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство. Также Фокус рассказывал, кому из украинцев выплатят две пенсии одновременно в 2023 году.