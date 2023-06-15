Запущен 1000 МВт энергоблок АЭС: в Минэнерго рассказали о масштабной ремонтной кампании

По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за российского террористического акта на Каховской ГЭС, гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали эксперты.

В Украине проходит масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга, говорится на официальном правительственном портале.

Как отмечает Галущенко, на одной из украинских АЭС сегодня был запущен 1000 МВт энергоблок. По его словам, ремонтные работы на объекте были завершены на 20 дней раньше запланированного срока.

"Каждый день, на который мы можем сократить сроки ремонта и добавить в энергосистему дополнительную мощность – это вызов", — сказал глава Минэнерго.

Галущенко также указал на то, что завершение ремонта атомного блока особенно важен из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который повлиял на энергосистему.

"К сожалению, из-за террористических действий окупантов гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали", — констатировал министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище представляет и дополнительную угрозу для оккупированной Запорожской АЭС. Кроме того, авария может сказаться на работе крупных производственных объектов в регионе.

Напомним, что 6 июня пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила о рисках подтопления энергообъектов в Херсонской области, включая Херсонской ТЭЦ из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

По данным МАГАТЭ от 8 июня, уровень воды достиг точки, при которой, по предварительным оценкам, насосы Запорожской АЭС больше не могут работать, однако поступление воды для охлаждения не прекратилось.

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