Под угрозой уничтожения: в Минэнерго заявили об опасности подтопления Херсонской ТЭЦ

По данным Министерства энергетики Украины, из-за подтопления уже обесточены почти 12 тысяч потребителей из Херсона.

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Подрыв Каховской ГЭС представляет серьезные риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, включая Херсонскую ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры", — говорится в сообщении.

Несмотря на постепенное снижение уровня воды в Каховском водохранилище, эксперты "Энергоатома" следят за ситуацией и утверждают, что на данный момент нет прямой угрозы для Запорожской АЭС. Они проводят постоянный мониторинг и анализируют данные, чтобы обеспечить безопасность и нормальное функционирование атомной электростанции. Однако с учетом разрушения Каховской ГЭС и потенциальных последствий, необходимо принимать все необходимые меры предосторожности и готовиться к возможным изменениям ситуации.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, откуда вода поступает на Запорожскую АЭС и обеспечивает работу станции.

Как сообщал Фокус, в результате подрыва ГЭС вода из Днепра уже затапливает оккупированную Новую Каховку и подобралась в Херсон.