Украина заключила сделку на строительство 20 атомных реакторов SMR-160, – Энергоатом

По словам главы Минэнергетики Украины Германа Галущенко, SMR-ректоры помогут децентрализовать генерацию электричества, а также усилить энергетическую безопасность в нашей стране.

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В пятницу, 21 апреля, президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заключил с исполнительным директором американской компании Holtec International Крисом Сингхом соглашение о развертывании малых модульных реакторов (SMR) в Украине. Об этом говорится на странице "Энергоатома" в Facebook.

Сделка предусматривает строительство на территории Украины до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Предполагается, что первый ректор будет подключен к сети к марту 2029 года.

Как отмечает глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко, данная инициатива направлена на усиление энергетической безопасности в нашей стране. Новые энергоблоки помогут компенсировать ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре россиянами.

"SMR — мощная технология, которая также позволит нам децентрализовать генерацию", — заявил Галущенко.

По словам министра, Киев намерен приложить максимум усилий для вытеснения с мирового рынка российской атомной отрасли.

В "Энергоатоме" также упомянули о том, что в рамках упомянутой сделки на территории Украины будет развернуто высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.

Для привлечения инвестиций, а также реализации и координации проектов буде сформирован проектный офис в котором будут участвовать "Энергоатом", Holtec International, Госатомрегулирование, ГНТЦ ЯРБ и Минэнерго Украины, компании Mitsubishi, Hyundai и прочие.

"Мы будем стоять бок о бок с вами, чтобы построить и ввести в эксплуатацию 20 реакторов SMR-160 в рекордно сжатые сроки. Мы стремимся помочь украинскому народу восстановить свою энергетическую инфраструктуру, когда российских агрессоров выгонят из страны", — заключил Крис Сингх.

Что известно о SMR-реакторах

SMR-160 представляет собой легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт. В качестве топлива он использует низкообогащенный уран.

SMR-реакторы не нужно подключать к местной электросети, что делает их содержание более эффективным и гибким.

Благодаря относительно небольшим размерам, малые модульные реакторы можно построить на предприятии, а затем перевезти и ввести в эксплуатацию на любой подготовленной площадке. Они могут обеспечить питание больших потребителей энергии (суда или производственные мощности).

Напомним, что согласно заявлению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко от 21 апреля, на полное восстановление энергетической системы Украины понадобится от пяти до семи лет и больше двух миллиардов долларов

Еще мы писали о том, что 29 марта на заседании совета министров энергетики стран Европейского союза было принято решение об усилении поддержки энергетического сектора Украины. Для этого ЕС отправят Киеву около 5 млн позиций соответствующего оборудования и материалов.