Україна уклала угоду на будівництво 20 атомних реакторів SMR-160, – Енергоатом

За словами голови Міненергетики Германа Галущенка, SMR-ректори допоможуть децентралізувати генерацію електрики, а також посилити енергетичну безпеку в нашій країні.

Related video

У п'ятницю, 21 квітня, президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін уклав із виконавчим директором американської компанії Holtec International Крісом Сінгхом угоду про розгортання малих модульних реакторів (SMR) в Україні. Про це йдеться на сторінці "Енергоатому" у Facebook.

Угода передбачає будівництво на території України до 20 атомних енергоблоків із реакторами SMR-160. Передбачається, що перший ректор буде під'єднаний до мережі до березня 2029 року.

Як зазначає глава Міненергетики України Герман Галущенко, ця ініціатива спрямована на посилення енергетичної безпеки у нашій країні. Нові енергоблоки допоможуть компенсувати збитки, завдані українською інфраструктурою росіянами.

"SMR — потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію", — заявив Галущенко.

За словами міністра, Київ має намір докласти максимум зусиль для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі.

В "Енергоатомі" також згадали про те, що в рамках згаданої угоди на території України буде розгорнуто високотехнологічне виробництво комплектуючих для SMR.

Для залучення інвестицій, а також реалізації та координації проектів буде сформовано проектний офіс у якому братимуть участь "Енергоатом", Holtec International, Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України, компанії Mitsubishi, Hyundai та інші.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з вами, щоб побудувати та ввести в експлуатацію 20 реакторів SMR-160 у рекордно стислі терміни. Ми прагнемо допомогти українському народу відновити свою енергетичну інфраструктуру, коли російських агресорів виженуть з країни", — підсумував Кріс Сінгх.

Що відомо про SMR-реактори

SMR-160 є легководним реактором під тиском потужністю 160 МВт. Як паливо він використовує низькозбагачений уран.

SMR-реактори не потрібно підключати до місцевої електромережі, що робить їх утримання більш ефективним та гнучким.

Завдяки відносно невеликим розмірам, малі модульні реактори можна побудувати на підприємстві, а потім перевезти та ввести в експлуатацію на будь-якому підготовленому майданчику. Вони можуть забезпечити постачання великих споживачів енергії (суден чи виробничих потужностей).

Нагадаємо, що згідно з заявою директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка від 21 квітня, на повне відновлення енергетичної системи України знадобиться від п'яти до семи років та понад два мільярди доларів

Ще ми писали про те, що 29 березня на засіданні ради міністрів енергетики країн Європейського союзу було ухвалено рішення щодо посилення підтримки енергетичного сектору України. Для цього ЄС надішле Києву близько 5 млн позицій відповідного обладнання та матеріалів.