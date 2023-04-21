Скільки часу та грошей буде потрібно для відновлення енергосистеми України

За словами директора Центру досліджень енергетики, відновити енергосистему лише на помірно-базовому рівні до 2024 року коштуватиме близько 2 мільярдів доларів.

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Під час повномасштабного вторгнення російська армія з жовтня 2022 року регулярно обстрілювала ракетами та дронами енергетичні об'єкти на всій території України. Внаслідок руйнувань на повне відновлення енергетичної системи знадобиться від п'яти до семи років та понад два мільярди доларів. Про це "Обозрєвателю" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, у звичайному режимі майже як до війни енергосистема країни запрацює лише за 2-2,5 роки. При цьому, як пояснив експерт, уряд не має наміру повністю відновлювати всі зруйновані об'єкти. Натомість в Україні хочуть побудувати абсолютно нову енергосистему.

"Ніхто ж не буде відновлювати те, що було. Тобто, як раніше вже не буде. Це буде інша енергосистема, інакше сконфігурована, набагато вуглецевіше-нейтральна, більш екологічна, ефективніша. Але для того, щоб дійти нового типу енергосистеми, треба 5-7 років", – зазначив він.

Олександр Харченко також розповів, що відновити енергосистему на помірно-базовому рівні до 2024 року коштуватиме близько 2 мільярдів доларів. Але це сума не для повного відновлення, а лише на те, щоб "привести енергосистему до тями".

"А далі дуже важко оцінювати, бо є багато відкритих питань: чи будуватиметься атомна генерація, чи не буде, як багато буде біомасової генерації, які саме джерела коштів вдасться залучити, чи з'являються у нас приватні інвестиції? Багато питань", – підсумував фахівець. .

Тим часом в "Укренерго" повідомляють, що відновлення енергосистеми України після масованих ракетних обстрілів триває, у пріоритеті — відновлення надійності харчування. Ремонтні бригади "Укренерго" регулярно працюють на всіх об'єктах високовольтних мереж, що зазнали ракетних обстрілів.

Нагадаємо, з осені минулого року ЗС РФ здійснили понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе. За даними українського уряду, у грудні 2022 року ЗС РФ пошкодили або зруйнували 50% енергосистеми. Російські ракети вразили всі теплові електростанції та більшість ГЕС.