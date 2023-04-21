Сколько времени и денег потребуется для восстановления энергосистемы Украины

По словам директора Центра исследований энергетики, восстановить энергосистему только на умеренно-базовом уровне до 2024 года будет стоить около 2 миллиардов долларов.

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В ходе полномасштабного вторжения российская армия с октября 2022 года регулярно обстреливала ракетами и дронами энергетические объекты по всей территории Украины. В результате разрушений на полное восстановление энергетической системы понадобится от пяти до семи лет и больше двух миллиардов долларов. Об этом изданию "Обозреватель" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, в обычном режиме, почти как до войны, энергосистема страны заработает только через 2-2,5 года. При этом, как объяснил эксперт, правительство не собирается полностью восстанавливать все разрушенные объекты. Вместо этого в Украине хотят построить абсолютно новую энергосистему.

"Никто же не будет восстанавливать то, что было. То есть один в один с тем, что у нас было раньше. Это будет другая энергосистема, иначе сконфигурированная, гораздо более углеродно-нейтральная, более экологичная, более эффективная. Но для того, чтобы прийти к новому типу энергосистемы, надо 5-7 лет", – отметил он.

Александр Харченко также рассказал, что восстановить энергосистему на умеренно-базовом уровне до 2024 года будет стоить около 2 миллиардов долларов. Но это сумма не для полного восстановления, а только на то, чтобы "привести энергосистему в сознание".

"А дальше очень трудно оценивать, потому что есть много открытых вопросов: будет ли строиться атомная генерация или не будет, как много будет биомассовой генерации, какие именно источники средств удастся привлечь, появляются ли у нас частные инвестиции? Много вопросов", – подытожил специалист.

Тем временем в "Укрэнерго" сообщают, что возобновление энергосистемы Украины после массированных ракетных обстрелов продолжается, в приоритете — восстановление надежности питания. Ремонтные бригады "Укрэнерго" регулярно работают на всех объектах высоковольтных сетей, подвергшихся ракетным обстрелам.

Напомним, с осени прошлого года ВС РФ совершили более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. По данным украинского правительства, в декабре 2022 года ВС РФ повредили или разрушили 50% энергосистемы. Российские ракеты поразили все тепловые электростанции и большинство ГЭС.