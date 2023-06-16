"Забрали телефоны, через час оформили в войска". Как противостоять незаконным действиям ТЦК

Все чаще представители ТЦК и СП устраивают так называемые облавы на мужчин, когда задержанных сразу везут на медицинскую комиссию, где "все здоровы", и в тот же день отправляют в учебную часть. Фокус спросил юристов, законны ли такие действия представителей ТЦК и что можно сделать тем, кто столкнулся с ситуацией задержания и срочной отправки на военную службу.

Мобилизация в Украине продолжается, как и военное положение, а действия сотрудников территориальных центров комплектования иногда способствуют появлению громких медийных историй.

"Вышел в магазин и не вернулся, телефона при себе у него не было. Через сутки жена узнала, что муж уже на военной службе", — такую историю корреспонденту Фокуса рассказали жители небольшого городка на Львовщине.

"Шел по торговому центру, подошли люди в форме, попросили пойти с ними в ТЦК, там сразу отправили на ВЛК, признали здоровым, вечером уже был в учебной части", — рассказали Фокусу о своем близком друге сорокалетнем Виталии жители Киева.

Недавно Фокус также публиковал историю киевских музыкантов, группы Junket, двух участников которой представители ТЦК задержали возле железнодорожного вокзала Одессы, и уже вечером музыканты были отправлены в учебную часть. На форумах и в социальных сетях сообщают о целых "операциях" военнослужащих с участием представителей полиции, целью которых является передача в воинские части как можно большего количества мобилизованных.

"На комиссии ВЛК, конечно же, все здоровы, все делается очень быстро — и на имеющиеся у человека диагнозы внимания не обращает никто", — анонимно рассказал Николай, близкого родственника которого мобилизовали с серьезными проблемами со зрением и букетом хронических заболеваний.

Оставить без связи: имеют ли право военкомы забирать телефоны

Юристы объясняют: законного права отобрать телефон у представителей ТЦК и СП нет.

"На данный момент не существует нормативного акта, который бы разрешал сотрудникам ТЦК и СП изъятие каких-либо вещей лиц на улице, в других общественных местах или дома. Единственное исключение составляет проверка документов лица и поверхностный осмотр его транспортного средства на блокпостах. Следует отметить, что даже на блокпостах военные, полиция не имеют права изымать какие-либо личные вещи, не содержащие явных признаков преступления", — отметил адвокат, юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Юрий Сергиенко.

"Представители ТЦК не имеют права изымать телефон у призывников. Такие права у ТЦК, согласно действующему законодательству, отсутствуют. Если вы не хотите отдавать телефон, вы его можете не отдавать представителю ТЦК. Все зависит от вашего желания, принудительно у вас изъять телефон не могут", — говорит в комментарии Фокусу Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Адвокаты отмечают: действия сотрудника полиции по изъятию мобильного телефона и передаче его сотрудникам ТЦК абсолютно неправомерны

Юрий Сергиенко рассказывает: случается, что сотрудники ТЦК на улице или в помещении ТЦК предлагают человеку сдать телефон, и он добровольно сдает свой телефон и другие вещи.

"Разъясняем, что это делать вы не обязаны и в дальнейшем будет крайне сложно доказать, что вы действовали по принуждению", — сообщил адвокат.

Однако известны случаи, когда телефоны у мужчин отбирают сотрудники полиции, чтобы затем передать их сотрудникам ТЦК. Юристы уверены: безосновательно забирать телефоны нет права и у полицейских.

Представители полиции тоже не имеют права отбирать телефоны у мужчин, говорят юристы Фото: пресс-служба МВД

"Работники полиции также не могут безосновательно забрать у вас телефон. Чисто теоретически случаи осмотра вашего телефона возможны в рамках Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения (Порядок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 № 1456.) Опять же, есть четкие основания попросить вас предоставить для осмотра ваш телефон, и вы должны предоставлять соответствующий телефон для осмотра самостоятельно. Просто так, без подлежащих на то оснований ваш телефон сотрудники полиции также забрать не могут", – говорит Дмитрий Лазебный.

А Юрий Сергиенко подчеркнул: изъятие предметов у лица осуществляется на основании определения следственного судьи об обыске или осмотре или если определенные вещи являются орудием преступления или административного правонарушения. При этом составляются, соответственно, протоколы изъятия с участием понятых, лицо имеет право на защитника и другие процессуальные права. В дальнейшем такие предметы передаются на хранение в помещения хранения в органах полиции, и судьба таких изъятых предметов решается судом.

"Таким образом, действия сотрудника полиции по изъятию мобильного телефона и передаче его сотрудникам ТЦК абсолютно неправомерны", — объяснил адвокат.

Срочно на службу: можно ли обжаловать принудительное задержание представителями ТЦК и СП

То, что сотрудники ТЦК фактически принудительно доставляют мужчин в помещение военкомата и на прохождение ВЛК, после чего сразу же отправляют в учебную часть, юристы расценивают, как нарушение законов.

"Законодательством о мобилизации формально предусмотрены именно такие этапы призыва — вызов лица в ТЦК, уточнение его данных, прохождение им ВЛК, после чего ТЦК принимает решение о его отправлении в определенную воинскую часть. Но задержание лица на улице, принудительное содержание в помещении ТЦК, психологическое и физическое принуждение к прохождению ВЛК является фактическим ограничением свободы, такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1, 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". В этом случае лицо должно требовать сначала прекращения нарушения его прав, а уже после этого начать исполнять свои обязанности военнообязанного", — уверен Юрий Сергиенко.

Мобилизированных уже в день задержания срочно доставляют в военные части Фото: УНИАН

По словам Дмитрия Лазебного, статья 210 КУоАП предусматривает административную ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, а статья 210-1 КУоАП – за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Однако ответственность по указанным статьям наступает, если лицо, получившее повестку, не прибыло по вызову в ТЦК.

"Таким образом, какие-либо действия принудительного характера со стороны представителей ТЦК и полицейских по задержанию лиц являются незаконными. При вручении повестки вас не имеют права насильно доставлять в ТЦК. Вам могут предложить сесть в автобус и проехать с ними, но вы вправе отказаться и сообщить, что придете добровольно в определенное время. Если лицо пытаются забрать силой и доставить в ТЦК — это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность (статья 146 УКУ — "Незаконное лишение свободы или похищение человека")", — рассказал Дмитрий Лазебный.

Юристы считают действия военнослужащих по принудительному содержанию мужчин незаконными и подлежащими обжалованию Фото: УНИАН

Он советует по поводу задержания и доставки в ТЦК подавать соответствующие заявления о возбуждении уголовного производства по ст. 146 УКУ в правоохранительные органы и жаловаться выше по инстанции – соответствующему начальнику ТЦК.

"Какие-либо другие обжалования, в том числе, обжалования факта выдачи повестки, действующим законодательством не предусмотрены", — предупредил Дмитрий Лазебный.

Принудительная мобилизация: как действовать, если военкомы настаивают отвезти в ТЦК на комиссию

Каждый задержанный сотрудниками ТЦК и СП может решать, как лучше действовать. Некоторые обращаются за помощью к адвокату, кто-то звонит друзьям-военным, чтобы пытаться попасть в определенную часть на службу, а кто-то дает взятку, чтобы его отпустили. "Сейчас "такса" на освобождение после ВЛК составляет где-то тысячу долларов, но за отсрочку придется заплатить в два-три раза больше", — рассказал корреспонденту Фокуса столкнувшийся с подобной ситуацией недавно Ростислав.

Некоторые сотрудники ТЦК выписывают и вручают повестки, а другие – настаивают на срочной доставке мужчин на ВЛК Фото: ТСН

Юрий Сергиенко по просьбе Фокуса предоставил несколько рекомендаций, как действовать, если мужчину пытаются в срочном порядке отправить в армию.

Каким может быть алгоритм действий в случае принудительного задержания военкомами:

Отказываться от принудительной доставки в ТЦК; Максимально привлекать внимание людей при применении сотрудниками ТЦК силы, кричать, применять самозащиту, снимать на телефон; В случае доставки и пребывания в ТЦК постоянно требовать возвращения свободы; Требовать освобождения и выдачи повестки в ТЦК по месту вашего проживания на другую дату; Требовать проведения комиссии в установленном законом порядке, в частности, по проведению соответствующих анализов, истребованию медицинских документов по медицинским учреждениям по месту жительства, детальному исследованию вашего состояния здоровья с привлечением гражданских медицинских учреждений. Обратиться к адвокату с целью принятия срочных мер по вашему освобождению; Обращаться с жалобами на горячие линии государственных органов; Не подписывать какие-либо документы, содержание которых непонятно, не выполнять распоряжения сотрудников ТЦК, не посоветовавшись перед этим с адвокатом по поводу их законности.

"Обжалование подобных действий ТЦК в настоящее время достаточно проблематично и неэффективно из-за отсутствия соответствующей правовой базы и судебной практики. Кроме того, бывает достаточно проблематично доказать, что лицо в ТЦК было подвергнуто принуждению. Следует отметить, что органы полиции в настоящее время не расследуют соответствующее незаконную деятельность ТЦК, всячески игнорирующих соответствующие обращения родственников и представителей задержанного, суды нередко отказывают в рассмотрении заявлений и ходатайств по поводу незаконного задержания", — предупредил Юрий Сергиенко.

Известны случаи, когда будущие призывники "покупают" свободу от военкомов — за это платят 1-3 тыс долларов Фото: УП

Адвокат уверен: задержанные имеют полное право требовать им возвращения свободы любым путем, как путем самозащиты своих прав, то есть осуществлять попытки своего самостоятельного освобождения, так и путем обращения в правоохранительные и контролирующие органы, СМИ, привлечение родственников, знакомых, общественных организаций.

Дмитрий Лазебный напоминает: право на правовую помощь гарантировано Конституцией Украины, это ст. 59 и ст. 131-2. Поэтому задержанное сотрудниками ТЦК лицо может требовать адвоката или чтобы ему предоставили возможность связаться с адвокатом.

"Однако наличие соответствующего права на адвоката и желание лица воспользоваться его помощью не останавливает другие процессы военного учета, в частности, вручение лицу повестки", — предупреждает адвокат.