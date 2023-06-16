Водоканалы призвали повысить тарифы на воду с 1 июля: сколько будут платить украинцы

В случае согласования соответствующего запроса, рассматриваемого НКРЭКУ, тарифы на воду для бытовых потребителей в среднем могут вырасти на 33%.

Коммунальные предприятия, предоставляющие услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, обратились в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить тарифы с 1 июля на воду для населения. Об этом заявил президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, пишет "Укринформ".

При согласовании соответствующего запроса тарифы могут значительно возрасти. Речь идет о показателе повышения в среднем на 33%.

По его словам, водоканалы должны соблюдать все технологические процессы для обеспечения населения ресурсом. Он отметил, что летом прошлого года состоялись представления расчетов тарифов, которые должны действовать в 2023 году.

"Мы ожидали, что НКРЭКУ примет решение об их установке еще в декабре", – объяснил Дмитрий Новицкий.

Ассоциацию, по его словам, убеждали, что повышение тарифов будет рассмотрено после завершения отопительного сезона, но этого не произошло. Впоследствии разбирательство переносили на другие сроки.

"Потом перенесли разбирательство на 1 мая, затем — на 1 июня", — высказался Новицкий.

Специалист подчеркнул, что в таком повышении тарифов есть необходимость, ведь отрасль нуждается в восстановлении и развитии. По его информации, ущерб водопроводному сектору в 2022 году составил 4,4 млрд грн. С начала этого года – уже 3,4 млрд. грн.

Новицкий добавил, что в ассоциации призвала регулятора принять решение по установлению новых тарифов на воду с 1 июля. По его словам, речь идет о минимальных расчетах, которые помогут системе водоснабжения нормально функционировать.

Напомним, 13 июня в Офисе президента объяснили причины повышения тарифов на свет. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма подчеркнул, что повышение цен на электроэнергию в Украине необходимо, чтобы восстановить энергосистему.