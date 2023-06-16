Банк Фридмана готовятся национализировать: подписан закон

Пока российский бизнесмен активно занимается выводом имущества из санкционных списков украинские власти готовятся национализировать его банк.

В пятницу, 16 июня 2023 года, под законопроектом №9107-1, который разрешает выводить с рынка системно важные банки, если его акционеры находятся под санкциями, появилась подпись президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

О чем закон

Он вносит изменения в закон о банках и банковской деятельности, обязывающие Национальный банк Украины (НБУ) во время военного положения вывести с рынка системно важные банки, если против финучреждений или его владельцев действуют санкции.

Сейчас на территории нашего государства работает один такой банк — Сенс Банк (Альфа-банк). Контрольным пакетом акций финучреждения владеют россияне:

Андрей Косогов;

Михаилом Фридман;

Петр Авен.

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.

Кто такой Михаил Фридман?

Михаил Фридман – это российский предприниматель. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Один из богатейших предпринимателей РФ и жителей Великобритании. В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС и других стран.

В сентябре СМИ написали, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение было направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

Санкции против Петра Авена

Совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года из-за вторжения РФ в Украину в числе прочих российских чиновников и бизнесменов. 1 марта он решил покинуть совет директоров "Альфа-банка". А 15 марта Великобритания ввела санкции против Авена.

В мае власти Великобритании инициировали уголовное дело по статье о нарушении санкций в отношении Петра Авена. В его доме прошли обыски. При этом уже в июле суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского бизнесмена.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине. Так, например, ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что национализация — самый простой способ смены собственников банка.

"Во время войны очень низкие шансы продать такой крупный по украинским меркам банк любому респектабельному стратегическому инвестору. Следовательно, национализация, действительно, самый простой сейчас способ смены собственников банка", — отметил он.