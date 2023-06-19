Государственных предприятий станет меньше, их ликвидируют, — данные Фонда госимущества
В управлении фонда остаются действующие и прибыльные предприятия, а до конца года Фонд планирует взять под управление еще около 1200 компаний.
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в течение 2023 планирует ликвидировать 347 государственных предприятий. Причина: 82% активов фонда существуют только "на бумаге" и имеют миллионные долги, сообщает пресс-центр ФГИ.
Сколькими компаниями управляет фонд
По данным госструктуры, под их управлением находятся 2 364 компаний, из них:
- 134 – стратегические активы, остающиеся в управлении ФГИ;
- 288 – осуществляется поиск инвесторов для приватизации;
- 664 – находятся на оккупированных территориях;
- 1278 – в состоянии ликвидации или банкротства.
Зачем ликвидировать предприятия
Это позволит:
- снизить долговую нагрузку на бюджет;
- вернуть долги работникам;
- создавать новый бизнес.
"Ликвидация предприятий может длиться от 4 месяцев до 1,5 лет. В 2023 году мы планируем ликвидировать 347 предприятий, в 2024 – 400 компаний, в 2025 – еще 141", – отмечают в Фонде государственного имущества.
В то же время в управлении фонда остаются действующие и прибыльные предприятия. До конца года ФГИ планирует взять под управление еще около 1 200 компаний.
К слову, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в первый день осени правительство возобновляет процесс массовой приватизации, который приостанавливали из-за полномасштабной войны. Также Кабмин внес несколько новых правил в процесс приватизации:
- повторный электронный аукцион методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;
- сокращение периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;
- подписание протокола о результатах электронного аукциона путем наложения квалифицированных подписей;
- оплата победителем электронного аукциона купленного объекта приватизации в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;
- подпись договора купли-продажи объекта приватизации в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем формирования протокола;
- публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации в течение десяти календарных дней со дня его издания.
Напомним также, что в апреле 2023 года председатель ФГИУ Рустем Умеров сказал, что благодаря большой приватизации бюджет сможет заработать более 400 миллионов долларов, а еще 190 миллионов долларов может дать аренда сельскохозяйственных земель.