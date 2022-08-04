Массовая приватизация в Украине начнется 1 сентября, — Шмыгаль

Процесс приватизации в условиях войны должен быть максимально быстрым, считают в Кабмине.

С 1 сентября в Украине массово стартует приватизация, которая ранее была приостановлена в условиях полномасштабной войны против России. Об этом в среду, 3 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с руководителями областей.

По словам главы правительства, задачу запустить приватизацию уже с сентября поставил президент Владимир Зеленский. Для этого Верховная Рада приняла законопроект, а Кабинет министров разработал все необходимые подзаконные нормативные акты.

"Должны сделать этот процесс максимально быстрым", — сказал Шмыгаль.

Помимо этого глава Кабмина объявил о запуске грантовых программ для предпринимателей, которые нацелены на увеличение количества рабочих мест.

Также Шмыгаль отметил, что приватизация повлияет на ситуацию в украинских селах и маленьких городах, жители которых знают объекты, стоящие годами без дела или используемые неэффективно.

"(Приватизация) призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", — отметил премьер-министр.

Помимо этого Шмыгаль указал, что приватизация поможет расширить свое производство аграриям. Согласно графику, в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и хлебозаводы.

27 июля Кабмин утвердил перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований передало государству 80 объектов недвижимости, которые ранее были приватизированы незаконно.

Тем временем экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров рассказал, как приватизация может помочь восстановить украинскую экономику.