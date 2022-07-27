Легендарные отели и санаторий в Конча-Заспе: ГБР вернуло государству 80 объектов недвижимости

По данным ГБР, с 1992 года сотрудники Федерации профсоюзов Украины оформляли отъем оздоровительных и спортивных комплексов. Все доходы от их эксплуатации теперь пойдут в госбюджет.

Сотрудники Госбюро расследований раскрыли крупную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзов. Чиновники незаконно продали 80 имущественных комплексов в нескольких областях Украины, причем без обязательного согласования с Фондом госимущества. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В рамках совместного расследования с СБУ было установлено, что, начиная с 1992 года сотрудники Федерации профобъединений Украины и подконтрольных ей акционерных обществ оформляли отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и прочих госкомплексов.

Судебные органы уже наложили арест на 80 недвижимых объектов и передали имущество Национальному агентству по выявлению, поиску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Более того, все доходы от эксплуатации имущества пойдут в госбюджет.

В числе прочего:

гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве;

санатории:

"Жовтень" в Конча-Заспе;

"Куяльник" в Одессе;

"Моршинский" во Львовской области,

"Поляна" в Закарпатье;

спортивные комплексы, в частности, здание Kyiv Sport Club.

Продолжается досудебное расследование по статье УК Украины о растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Максимальное предусмотренное наказание по этим статьям — до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что ГБР задержало представителя КГГА на крупной взятке. Подозреваемый разработал мошенническую схему, по которой в Киеве перевозчикам приходилось платить ежедневную плату за выход каждого из сотен автобусов на рейс.

Ранее Фокус сообщал, что экс-замминистра Грымчака приговорили к 10 годам заключения по делу о местах культурного наследия. Экс-чиновник требовал $1,1 млн у бизнесмена за оформление документов на охраняемый законом участок.