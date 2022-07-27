Легендарні готелі та санаторій у Конча-Заспі: ДБР повернуло державі 80 об'єктів нерухомості

За даними ДБР, з 1992 року співробітники Федерації профспілок України оформляли відлучення оздоровчих і спортивних комплексів. Усі доходи від їхньої експлуатації тепер підуть у держбюджет.

Співробітники Держбюро розслідувань розкрили велику багатомільйонну схему розкрадання майна профспілок. Чиновники незаконно продали 80 майнових комплексів у кількох областях України без обов'язкового погодження з Фондом держмайна. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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У межах спільного розслідування з СБУ було встановлено, що, починаючи з 1992 року, співробітники Федерації профоб'єднань України та підконтрольних їй акціонерних товариств оформляли відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших держкомплексів.

Судові органи вже наклали арешт на 80 нерухомих об'єктів і передали майно Національному агентству з виявлення, пошуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Крім того, всі прибутки від експлуатації майна підуть у держбюджет.

Серед іншого:

готелі "Турист" і "Дружба" в Києві;

санаторії:

"Жовтень" у Кончі-Заспі;

"Куяльник" у Львові;

"Моршинський" у Львівській області,

"Поляна" на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля Kyiv Sport Club.

Продовжується досудове розслідування за статтею КК України про розтрату й заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Максимальне передбачене покарання за цими статтями — до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що ДБР затримало представника КМДА на великому хабарі. Підозрюваний розробив шахрайську схему, за якою в Києві перевізникам доводилося платити щоденну плату за вихід кожного із сотень автобусів на рейс.

Раніше Фокус повідомляв, що ексзаступника міністра Гримчака засудили до 10 років ув'язнення в справі про місця культурної спадщини. Ексчиновник вимагав $1,1 млн у бізнесмена за оформлення документів на ділянку, що охороняється законом.