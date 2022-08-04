Масова приватизація в Україні розпочнеться 1 вересня, — Шмигаль

Процес приватизації в умовах війни має бути максимально швидким, вважають у Кабміні.

З 1 вересня в Україні масово стартує приватизація, яку раніше припинили в умовах повномасштабної війни проти Росії. Про це в середу, 3 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час наради з керівниками областей.

За словами глави уряду, завдання запустити приватизацію вже з вересня поставив президент Володимир Зеленський. Для цього Верховна Рада ухвалила законопроєкт, а Кабінет Міністрів розробив усі необхідні підзаконні нормативні акти.

"Маємо зробити цей процес максимально швидким", — сказав Шмигаль.

Крім цього, глава Кабміну оголосив про запуск грантових програм для підприємців, які націлені на збільшення кількості робочих місць.

Також Шмигаль зазначив, що приватизація вплине на ситуацію в українських селах та маленьких містах, мешканці яких знають об'єкти, які стоять роками без діла або використовуються неефективно.

"(Приватизація) покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливою ціною та розпочати роботу", — зазначив прем'єр-міністр.

Крім цього, Шмигаль зазначив, що приватизація допоможе розширити своє виробництво аграріям. Згідно з графіком, на початку вересня оголосять аукціони на елеваторні потужності та хлібозаводи.

27 липня Кабмін затвердив перелік із 420 державних підприємств, які передадуть до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань передало державі 80 об'єктів нерухомості, які раніше були приватизовані незаконно.

Тим часом економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров розповів, як приватизація може допомогти відновити українську економіку.