Заработает в мае: в Фонде госимущества рассказали о планах большой приватизации

За счет приватизации бюджет Украины, как рассчитывают в ведомстве, сможет заработать более 400 миллионов долларов, а еще 190 миллионов долларов может принести аренда сельскохозяйственных земель.

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В Фонде государственного имущества (ФГИУ) считают, что процесс большой приватизации будет разблокирован уже в мае 2023 года: Причина: Верховная Рада поддержит соответствующие изменения в закон, сообщил в интервью агентству Bloomberg глава ФГИУ Рустем Умеров.

По его словам, Украине удастся разблокировать большую приватизацию уже в мае, и Фонд ждет принятия соответствующего решения на ближайших заседаниях ВРУ. Умеров считает, что за счет большой приватизации бюджет сможет заработать более 400 миллионов долларов, а еще 190 миллионов долларов может принести аренда сельскохозяйственных земель.

"Если мы не продадим в этом году, то в следующем году их единственной ценностью будет недвижимость, а еще через год — только земля, на которой они стоят", — отметил глава ФГИУ.

По информации Рустема Умерова, в 2023 году в бюджет заложено 6 миллиардов гривен от продажи государственных компаний. Но, как считает руководитель Фонда государственного имущества, потенциально страна может заработать в четыре раза больше, если планы по продаже и аренде будут реализованы.

При условии одобрения изменений в закон, приватизация первых активов — Одесского припортового завода, Центрэнерго, Объединенной горно-химической компании и Запорожского титано-магниевого комбината — начнется не позднее третьего квартала года.

Если парламент не одобрит необходимое законодательство, альтернативой будет переход к созданию совместных предприятий с другими государственными компаниями, чтобы уменьшить нагрузку на государственные финансы", — добавил Рустем Умеров.

Напомним, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о старте с 1 сентября массовой приватизации, которая была приостановлена из-за полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Кабмин внес несколько новых правил в процесс приватизации:

повторный электронный аукцион методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;

сокращение периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;

подписание протокола о результатах электронного аукциона путем наложения квалифицированных электронных подписей;

оплата победителем электронного аукциона купленного объекта приватизации в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;

подпись договора купли-продажи объекта приватизации в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола;

публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации в течение десяти календарных дней со дня его издания.

Ранее Фокус рассказывал, как происходила большая приватизация в Украине во время войны.