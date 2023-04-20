Запрацює у травні: у Фонді держмайна розповіли про плани великої приватизації

За рахунок приватизації, бюджет України, як розраховують у відомстві, зможе заробити понад 400 мільйонів доларів, а ще 190 мільйонів доларів може принести оренда сільськогосподарських земель.

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У Фонді державного майна (ФДМУ) вважають, що процес великої приватизації розблокують вже у травні 2023 року: Причина: Верховна Рада підтримає відповідні зміни до закону, повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg голова ФДМУ Рустем Умеров.

За його словами, Україні вдасться розблокувати велику приватизацію вже у травні, і Фонд чекає на ухвалення відповідного рішення на найближчих засіданнях ВРУ. Умеров вважає, що за рахунок великої приватизації бюджет зможе заробити понад 400 мільйонів доларів, а ще 190 мільйонів доларів може дати оренда сільськогосподарських земель.

"Якщо ми не продамо цього року, то наступного року їхньою єдиною цінністю буде нерухомість, а ще через рік — тільки земля, на якій вони стоять", — зазначив голова ФДМУ.

За інформацією Рустема Умерова, у 2023 році до бюджету закладено 6 мільярдів гривень від продажу державних компаній. Але, як вважає керівник Фонду державного майна, потенційно країна може заробити вчетверо більше, якщо плани з продажу та оренди будуть реалізовані.

За умови схвалення змін до закону, приватизація перших активів — Одеського припортового заводу, Центренерго, Об'єднаної гірничо-хімічної компанії та Запорізького титано-магнієвого комбінату — розпочнеться не пізніше за третій квартал року.

Якщо парламент не схвалить необхідне законодавство, альтернативою буде перехід до створення спільних підприємств з іншими державними компаніями, щоби зменшити навантаження на державні фінанси", — додав Рустем Умеров.

Нагадаємо, у серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про старт з 1 вересня масової приватизації, яка була призупинена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому Кабмін вніс кілька нових правил у процес приватизації:

повторний електронний аукціон методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами із 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих підписів;

оплата переможцем електронного аукціону купленого об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем ​​формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговельній системі наказу про завершення приватизації протягом десяти календарних днів від дня його видання.

Раніше Фокус розповідав, як відбувалася велика приватизація в Україні під час війни.