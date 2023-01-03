Наторгували мільярди: як відбувалася велика приватизація в Україні під час війни

Вже на початку 2023 року мають відбутися 7 нових аукціонів, серед виставлених лотів — адмінбудівлі та нежитлові приміщення.

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Уряд у 2022 році, попри війну, отримав 2,2 млрд грн коштом приватизації великих і малих об'єктів. До державного бюджету перераховано 1,7 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Повідомляється, що у 193 успішних приватизаційних аукціонах взяли участь 973 особи.

"Згідно зі статистикою, більшість об'єктів розрахована на малий та середній бізнес. На аукціонах можна знайти дуже багато об'єктів нерухомості зі стартовою ціною в кілька тисяч гривень", — зазначили у Фонді.

Найбільші угоди в межах приватизації у 2022 році

Марилівський спиртзавод у Тернопільській області, сума операції — 150 млн грн;

майно одного із підрозділів держпідприємства "Укрспирт" у Тернопільській області — 70,3 млн грн;

науково-дослідний інститут "Ероторн" у Львові — 55 млн грн;

ювелірний завод "Кристал" у Вінниці – 45 млн грн;

50% пакету акцій машинобудівного виробничого об'єднання "Оріон" — 80 млн грн.

Тим часом Фонд держмайна озвучив деякі плани приватизації на початок 2023 року. Так, у січні мають відбутися 7 аукціонів, серед виставлених лотів — адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Стартова вартість об'єктів становить від 11 тис. грн до 1,7 млн грн.

Скільки надходило від приватизації у попередні роки

Найуспішнішим роком у плані доходів від приватизації можна вважати 2021 рік, коли Фонд Держмайна України поповнив державний бюджет на рекордні 5,1 млрд грн. Тодішній голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко заявляв, що період 2020-21 років відзначився показником 7,35 млрд гривень від приватизації — більше, ніж за минулі 7 років.

Водночас план приватизації в Україні все одно не виконувався, експерти фіксували лише незначні успіхи у цій сфері. Так, голова правління Growford Institute Віталій Ломакович у листопаді 2021 року розповідав Фокусу, що на тлі коронакризи план надходжень від продажу держоб'єктів у 2020 році скоротили з 12 млрд грн до 0,5 млрд грн через заборону проводити велику приватизацію. Проте до бюджету надійшло 2,2 млрд грн внаслідок малої та середньої приватизації, що вчетверо більше, ніж у докарантинному 2019 році.

Нагадаємо, в серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про старт з 1 вересня масової приватизації, яку призупинили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Кабмін вніс кілька нових правил у процес приватизації:

повторний електронний аукціон методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами із 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих підписів;

оплата переможцем електронного аукціону купленого об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем ​​формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговельній системі наказу про завершення приватизації протягом десяти календарних днів від дня його видання.

Також нагадаємо, що у травні минулого року економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров розповів Фокусу, як приватизація може допомогти відновити українську економіку.