Наторговали миллиарды: как происходила большая приватизация в Украине во время войны

Уже в начале 2023 года должны состояться 7 новых аукционов, среди выставленных лотов — админздания и нежилые помещения.

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Правительство в 2022 году несмотря на войну получило 2,2 млрд грн за счет приватизации крупных и малых объектов. В государственный бюджет было перечислено 1,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Сообщается, что в 193 успешных приватизационных аукционах приняли участие 973 человека.

"Согласно статистике, большинство объектов рассчитаны на малый и средний бизнес. На аукционах можно найти очень много объектов недвижимости со стартовой ценой в несколько тысяч гривен", — отметили в Фонде.

Самые крупные сделки в рамках приватизации в 2022 году

Мариловский спиртзавод в Тернопольской области, сумма сделки – 150 млн грн;

имущество одного из подразделений госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области – 70,3 млн грн;

научно-исследовательский институт "Эроторн" во Львове – 55 млн грн;

ювелирный завод "Кристалл" в Виннице – 45 млн грн;

50% пакета акций машиностроительного производственного объединения "Орион" – 80 млн грн.

Тем временем Фонд госимущества озвучил некоторые планы по приватизации на начало 2023 года. Так, в январе должны состояться 7 аукционов, среди выставленных лотов — админздания и нежилые помещения. Стартовая стоимость объектов составляет от 11 тыс. грн до 1,7 млн.

Сколько поступало от приватизации в предыдущие года

Самым успешным годом в плане доходов от приватизации можно считать 2021, когда Фонд Госимущества Украины пополнил государственный бюджет на рекордные 5,1 млрд грн. Тогдашний глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что период 2020-21 годов отметился показателем в 7,35 млрд гривен от приватизации — больше, чем за прошедшие 7 лет.

При этом план приватизации в Украине все равно не выполнялся, эксперты фиксировали лишь незначительные успехи в этой сфере. Так, председатель правления Growford Institute Виталий Ломакович в ноябре 2021 года рассказывал Фокусу, что на фоне коронакризиса план поступлений от продажи гос­объектов в 2020 году сократили с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн из-за запрета проводить большую приватизацию. Однако в бюджет поступило 2,2 млрд грн за счет малой и средней приватизации, что в четыре раза больше, чем в докарантинном 2019 году.

Напомним, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о старте с 1 сентября массовой приватизации которая была приостановлена в из-за полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Кабмин внес несколько новых правил в процесс приватизации:

повторный электронный аукцион методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;

сокращение периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;

подписание протокола о результатах электронного аукциона путем наложения квалифицированных электронных подписей;

оплата победителем электронного аукциона купленного объекта приватизации в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;

подпись договора купли-продажи объекта приватизации в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола;

публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации в течение десяти календарных дней со дня его издания.

Также напомним, что в мае прошлого года экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров рассказал Фокусу, как приватизация может помочь восстановить украинскую экономику.