Киев частично был обесточен после ночной атаки дронов-камикадзе Shahed, — ДТЭК

Жителей столичных районов в срочном порядке переключили на другие источники электроснабжения.

В утренние часы 20 июня жители нескольких районов украинской столицы оставались без электроэнергии. Были обесточены: Подол, Оболонь и частично Троещина. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Киевские электросети в Telegram.

По информации предприятия, жители упомянутых районов оставались без света в общей сложности 25 минут — с 7:47 до 8:12. Объясняется это происшествие тем, что пропала подача тока на подстанции.

"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК, — говорится в публикации. — Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины".

Отмечается, что усилиями энергетиков пользователей электросетей в срочном порядке переключили на другие источники питания — в итоге к 8:12 свет уже был во всех домах.

Сложности с работой метрополитена

Сообщается также, что из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях киевского метрополитена временно не будут работать комплексы самообслуживания. Однако специалисты уже устраняют проблему и восстанавливают оборудование.

Рассчитаться за проезд можно посредством транспортной карточки, QR-кода от приложения Київ Цифровий", любой бесконтактной банковской картой, или же с помощью приложения ApplePay и Google Pay.

Напомним, что, по данным КГВА, ночью 20 июня произошла первая атака дронов Shahed на Киев за 18 дней. Враг вел обстрел барражирующими БПЛА Shahed с нескольких направлений. Волнообразная атака продолжалась порядка трех часов. Обстрелу подверглась также и Запорожская область, где пострадала туристическая зона, коммуникации, имущество и техника.

Также сообщалось, что подрыв Каховской ГЭС может привести к тому, что в Украине вновь начнут вводиться экстренные отключения электроэнергии. После разрушения Каховской плотины украинской энергосистемы теперь вынуждена работать в несколько ином формате, что затронет бытовых потребителей.