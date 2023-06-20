Украина направляет более 50% расходов госбюджета на оборону, — нардеп

По словам главы комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, существенное финансирование выделяется на обеспечение общественного порядка и охрану государственной границы, а также противопожарную защиту.

В течение последних шести месяцев расходы на оборону из государственного бюджета составили 1,4 трлн гривен — это почти вдвое превышает объем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"В 2023 году более чем каждая вторая гривна государственного бюджета направлена ​​на оборону. Это 745,4 млрд грн или 52,9% от общих расходов", — отметила она.

Она рассказала, что до полномасштабного вторжения больше всего средств из госбюджета выделялось:

на социальные выплаты;

здравоохранение;

поддержку экономической деятельности — для дорожного хозяйства, и местным бюджетам.

"Если сравнить с таким же периодом в прошлых годах, то объем расходов на оборону в текущем году в более чем 3 раза превысил объем таких расходов в 2022 и более чем в 16 раз — в довоенном 2021. Впрочем, это не помешало сохранить и даже увеличить против довоенного периода объем расходов государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение", — добавила Роксолана Пидласа.

Нардеп также отметила, что на фоне продолжающейся войны существенное финансирование выделяется на обеспечение общественного порядка и охрану государственной границы, а также противопожарную защиту: по данным председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, за пять месяцев этого года такие расходы выросли в 1,5 и 1,4 раза соответственно против аналогичного периода прошлого года.

Сколько тратит Украина на свою защиту от РФ

В конце марта 2023 министр финансов Сергей Марченко поделился с журналистами информацией о военных расходах Украины. По словам чиновника, в месяц для защиты от российских оккупантов наша страна тратит около 130 миллиардов долларов.

При этом парламент согласен откорректировать государственный бюджет, поэтому сумма расходов на защиту государства, вероятно, увеличится.

Напомним, что в бюджете на 2023 год запланированы рекордные для Украины расходы – 2,6 трлн грн и огромный дефицит в 20% от ВВП. Где государство найдет средства для его компенсации Фокус анализировал в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".