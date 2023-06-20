"Обложили данью": в Одесской области чиновники "наживались" на бизнесменах, — СБУ (фото)

По данным следствия, подозреваемые заставляли зернотрейдеров платить взятки для обеспечения беспрепятственной торговли. Ежемесячно схема приносила по 1 млн долларов.

Служба безопасности Украины и Главное управление полиции в Киеве разоблачили чиновников, которые собирали дань с представителей украинских компаний, занимающихся экспортом зерна через порты Одесской области. Как сообщают в СБУ, незаконную деятельность организовали должностные лица Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".

Правоохранители выяснили, что благодаря своей схеме нечистые на руку чиновники ежемесячно зарабатывали около 1 миллиона долларов. Так, за вознаграждение они обещали предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовара. Эти документы нужны, чтобы продавать зерновые в зарубежные страны.

В Одесской области разоблачили чиновников, которые собирали дань с представителей украинских компаний, занимающихся экспортом зерна Фото: пресс-центр СБУ

Отмечается, что "обдирать" предпринимателей чиновникам помогали еще три руководителя аффилированных частных компаний. Известно, что они занимались документальным сопровождением грузов. Установлено, что зернотрейдеры должны были платить суммы наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

В СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток. В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории, а также три руководителя подконтрольных фирм.

Благодаря своей схеме нечистые на руку чиновники ежемесячно зарабатывали около 1 миллиона долларов. Фото: пресс-центр СБУ

Им сообщено о подозрении по:

части 5 статьи 27, части 3 статьи 368 (пособничество в получении взятки в крупном размере либо должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо сопряженном с требованием неправомерной выгоды);

части 3 статьи 368-3 Уголовного кодекса (подкуп служебного лица частного юрлица).

Напомним, 12 апреля сообщалось, что в Винницкой области командир роты полгода систематически требовал от подчиненных солдат деньги за краткосрочные отпуска. Военнослужащий подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

А в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро поймало на получении взятки депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек.