Как восстановить утерянное пенсионное удостоверение: украинцам дали алгоритм
Пенсионный фонд Украины может выдать новое (восстановленное) пенсионное удостоверение как в привычном формате книжечки, так и в электронном варианте.
Пенсионеры, потерявшие пенсионное удостоверение, могут восстановить этот документ. При этом не имеет значения, потерял ли человек пенсионное удостоверение или оно было уничтожено, к примеру, во время наводнения, информирует информационно-аналитическое медиа "Соціальна справа".
Когда человек может поменять пенсионное удостоверение
Подать заявление на восстановление удостоверения могут люди, у которых:
- удостоверение стало непригодным (сгорело, пострадало от воды, было испорчено другим образом);
- удостоверение было утеряно;
- назначен новый вид пенсии;
- изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства.
Замена пенсионного удостоверения: куда обращаться
Для того чтобы получить новое пенсионное удостоверение, украинцам нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужны, чтобы восстановить пенсионное удостоверение
Для замены пенсионного удостоверения или его восстановления необходимо подготовить:
- заявление;
- паспорт или иной документ, который удостоверяет личность;
- документ, удостоверяющий полномочия (если речь идет об опекуне или попечителе);
- идентификационный код (ИНН)
- для украинцев, отказавшихся от присвоения ИНН, — копия страницы в паспорте, на которой стоит отметка об отказе;
- фотографию;
- образец подписи, который нужен для выдачи электронного пенсионного удостоверения.
Где можно получить восстановленный паспорт
Получить новое удостоверение или его дубликат можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Если человеку оформил электронное пенсионное удостоверение, то ему необходимо обратиться в отделение банка, которое он указал в заявлении.
Напомним, 19 июня Фокус писал о том, как изменятся пенсии для украинцев из-за российско-украинской войны. Так, в ПФУ отмечают, что в 2022 году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.
Ранее в ПФУ рассказали, кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году. По информации ведомства, это граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, которые одновременно являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.