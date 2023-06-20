Как восстановить утерянное пенсионное удостоверение: украинцам дали алгоритм

Пенсионный фонд Украины может выдать новое (восстановленное) пенсионное удостоверение как в привычном формате книжечки, так и в электронном варианте.

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Пенсионеры, потерявшие пенсионное удостоверение, могут восстановить этот документ. При этом не имеет значения, потерял ли человек пенсионное удостоверение или оно было уничтожено, к примеру, во время наводнения, информирует информационно-аналитическое медиа "Соціальна справа".

Когда человек может поменять пенсионное удостоверение

Подать заявление на восстановление удостоверения могут люди, у которых:

удостоверение стало непригодным (сгорело, пострадало от воды, было испорчено другим образом);

удостоверение было утеряно;

назначен новый вид пенсии;

изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства.

Замена пенсионного удостоверения: куда обращаться

Для того чтобы получить новое пенсионное удостоверение, украинцам нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужны, чтобы восстановить пенсионное удостоверение

Для замены пенсионного удостоверения или его восстановления необходимо подготовить:

заявление;

паспорт или иной документ, который удостоверяет личность;

документ, удостоверяющий полномочия (если речь идет об опекуне или попечителе);

идентификационный код (ИНН)

для украинцев, отказавшихся от присвоения ИНН, — копия страницы в паспорте, на которой стоит отметка об отказе;

фотографию;

образец подписи, который нужен для выдачи электронного пенсионного удостоверения.

Где можно получить восстановленный паспорт

Получить новое удостоверение или его дубликат можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Если человеку оформил электронное пенсионное удостоверение, то ему необходимо обратиться в отделение банка, которое он указал в заявлении.

Напомним, 19 июня Фокус писал о том, как изменятся пенсии для украинцев из-за российско-украинской войны. Так, в ПФУ отмечают, что в 2022 году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Ранее в ПФУ рассказали, кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году. По информации ведомства, это граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, которые одновременно являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.