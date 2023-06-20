Як відновити втрачене пенсійне посвідчення: українцям дали алгоритм

Пенсійний фонд України може видати нове (відновлене) пенсійне посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному варіанті.

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Пенсіонери, які втратили пенсійне посвідчення, можуть поновити цей документ. При цьому не має значення, чи людина втратила пенсійне посвідчення, чи вона була знищена, наприклад, під час повені, інформує інформаційно-аналітичне медіа "Соціальна справа".

Коли людина може змінити пенсійне посвідчення

Подати заяву на відновлення посвідчення можуть люди, у яких:

посвідчення стало непридатним (згоріло, постраждало від води, було зіпсовано в інший спосіб);

посвідчення було втрачено;

призначено новий вид пенсії;

змінилися обставини здійснення опіки та піклування.

Заміна пенсійного посвідчення: куди звертатися

Щоб отримати нове пенсійне посвідчення, українцям потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які документи потрібні для відновлення пенсійного посвідчення

Для заміни пенсійного посвідчення чи його відновлення необхідно підготувати:

заяву;

паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;

документ, що засвідчує повноваження (якщо йдеться про опікуна або піклувальника);

ідентифікаційний код (ІПН)

для українців, які відмовилися від присвоєння ІПН, — копія сторінки у паспорті, на якій стоїть відмітка про відмову;

фотографію;

зразок підпису, необхідний для видачі електронного пенсійного посвідчення.

Де можна отримати відновлений паспорт

Отримати нове посвідчення або дублікат можна в сервісному центрі Пенсійного фонду. Якщо людина оформила електронне пенсійне посвідчення, то їй необхідно звернутися до відділення банку, яке вона вказала у заяві.

Нагадаємо, 19 червня Фокус писав про те, як зміняться пенсії для українців через російсько-українську війну. Так, у ПФУ зазначають, що у 2022 році пенсійний закон був доповнений нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можна виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Раніше у ПФУ розповіли, хто може розраховувати на дві виплати одночасно у 2023 році. За інформацією відомства, це громадяни, які вийшли на пенсію за віком, які одночасно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.