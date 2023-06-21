Обмен валют в Украине: Нацбанк не устанавливал ограничений по году выпуска банкноты

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ отметил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений обмена валют на основе года выпуска банкнот. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, у ведомства нет таких полномочий.

"Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 "белых" долларов на 90 "синих" – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны", — заявил он.

Кроме того, Пышный заявил, что для того, чтобы уменьшить риск спекуляций, НБУ изменил свои нормативы. Так, было отменено определение незначительного износа банкнот и запретил финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

"Кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что где-то не совпадает рисунок или не такой цвет", — заявил Пышный.

Глава НБУ также заявил, что банкноты предыдущих лет выпуска, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, являются действительными. Кроме того, Нацбанк может применить меры влияния, которые предусматривают и существенные штрафы в размере до 400 000 гривен для нарушителей.

Напомним, что 17 июня член совета НБУ Василий Фурман говорил, что Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине. Он говорил, что скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад.

Он отметил, что сейчас наличный доллар помогает сохранить капитал. Не еще недавно на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.

Также 19 июня сообщалось, что пенсионерам в Украине решили сократить размер субсидий. Некоторые украинские пенсионеры будут получать уменьшенную сумму пособия от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фокус рассказывает, с чем связаны изменения.