Пенсионерам в Украине решили сократить размер субсидий: что происходит

Некоторые украинские пенсионеры будут получать уменьшенную сумму пособия от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фокус рассказывает, с чем связаны изменения.

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Из-за уменьшения расходов на отопление домов в межотопительный сезон граждане получают более низкий размер субсидий на оплату ЖКХ. Впрочем, некоторые украинские пенсионеры будут получать сокращенную субсидию не только по этой причине, сообщили в ГУ Пенсионного фонда Винницкой области.

По информации госструктуры, изменения связаны с повышением размера пенсий после пересчета, который произошел еще в марте 2023 года. Именно тогда доходы некоторых субсидиантов-пенсионеров увеличились, поэтому они будут получать меньшую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и она зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата возросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться, или вообще быть равным нулю", — сказала начальница ГУ ПФУ. Винницкой области Елена Корчака.

Оформление субсидий по-новому

В преддверии отопительного сезона 2023/2024 украинцам субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначаться по упрощенной процедуре.

"Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий", — пояснили в Министерстве социальной политики.

В ведомстве отметили, что представителю семьи следует подать упрощенное заявление. В ней указать информацию о членах домохозяйства, на которых нужно назначить субсидию, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии, если их назначат.

Как подавать упрощенное заявление

Онлайн (с электронной подписью):

на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ;

на портале "Действие".

По почте или самостоятельно:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через ЦНАП.

Напомним, в апреле Кабмин Украины запретил взимать долги за услуги ЖКХ с переселенцев, если задолженность возникла после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Ранее СМИ подсчитали, что во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1 600 гривен субсидии в месяц.