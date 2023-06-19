Пенсіонерам в Україні вирішили скоротити розмір субсидій: що відбувається

Деякі українські пенсіонери будуть отримувати зменшену суму допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Фокус розповідає, з чим пов'язані зміни.

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Через зменшення витрат на опалення будинків у міжопалювальний сезон громадяни отримують нижчий розмір субсидій на оплату ЖКГ. Втім, деякі українські пенсіонери отримуватимуть скорочену субсидію не тільки з цієї причини, повідомили у ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області.

За інформацією держструктури, зміни пов'язані з підвищенням розміру пенсій після перерахунку, який відбувся ще у березні 2023. Саме тоді доходи деяких субсидіантів-пенсіонерів збільшилися, тому вони отримуватимуть меншу допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі бути рівним нулю", — сказала начальниця ГУ ПФУ у Вінницькій області Олена Корчака.

Оформлення субсидій по-новому

Напередодні опалювального сезону 2023/2024 українцям субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначатимуть за спрощеною процедурою.

"Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки та витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій", — пояснили у Міністерстві соціальної політики.

У відомстві зазначили, що представнику родини потрібно подати спрощену заяву. У ній зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких треба призначити субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії, якщо їх призначать.

Як подавати спрощену заяву

Онлайн (з електронним підписом):

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ;

на порталі "Дія".

Поштою або самостійно:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через ЦНАП.

Нагадаємо, у квітні Кабмін України заборонив стягувати борги за послуги ЖКГ з переселенців, якщо заборгованість виникла після повномасштабного вторгнення ВС РФ в Україну.

Раніше ЗМІ підрахували, що під час опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень субсидії на місяць.