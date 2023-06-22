"Россия должна платить": 90% всех потерь Украины в войне будет оплачивать РФ, — Подоляк (видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что еще есть страны и политики, которые боятся Россию. Но после победы Украины все изменится.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 90% всех потерь, которые понесла Украины из-за войны, должна оплатить Россия. Об этом он сказал во время эфира национального телемарафона 21 июня.

"После войны закончится эпоха адреналина, которая позволяет нам ждать победы и будет осознание того, что такое глобальная война. Не только нами, но и другими странами. И чтобы мы могли из этого состояния выйти, нужно строить все что только возможно в стране, чтобы она выглядела иначе. Безусловно, Россия должна платить", — сказал Подоляк

По его словам, еще есть страны и политики, которые боятся Российскую Федерацию. Поэтому Украина периодически слышит о том, что нет законных путей забрать арестованные российские средства и отдать на восстановление жертвы военной агрессии.

Однако, по словам советника главы ОП, в Киеве спокойно относятся к таким заявлениям. Потому что после того, как РФ проиграет войну, мир точно изменится. Изменится также отношения к российским деньгам, к ее экономике, до выплат репараций.

"Это будет автоматически прибавляться к победе Украины", — сказал Подоляк.

Михаил Подоляк про репарации России (смотреть с 8 минуты)

Напомним, что Подоляк заявил, что Россия хочет "заморозить конфликт", чтобы подготовиться ко второму раунду войны. Советник главы ОП объяснил, что призывы иностранцев прекратить огонь в Украине выгодны РФ, ведь являются одним из инструментов достижения плана Москвы.

Кроме того, он также говорил, что ядерный шантаж РФ не должен быть толчком к капитуляции Украины. По словам советника главы ОП, мир может вновь прийти к ядерной гонке и стрелка часов Судного дня отодвинется. Избежать этого сценария можно лишь давлением на Путина.