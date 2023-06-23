Индексация пенсии: кому в Украине не повысят выплаты в этом году

Для бывших работников прокуратуры, судей, а также работающих пенсионеров в этом году не предусмотрена индексация.

Часть пенсионеров не увидит повышение своих пенсий до 2024 года, так как они не входят в категории, подлежащие индексации в 2023 году. Перечень включает работающих пенсионеров, которым уже были увеличены выплаты, бывших работников прокуратуры, судей и тех, чьи пенсии превышают максимальный установленный размер. Об этом пишет 24 канал.

Так, в марте 2023 года выплаты для 10,5 миллионов украинцев были проиндексированы на 19,7%, что составляет в среднем 600 гривен для одного пенсионера. Однако следующие группы не получили индексацию:

работающие пенсионеры с низким страховым стажем и выплатами менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимальный размер, установленный законом в 20 930 гривен;

получающие постоянное пожизненное денежное содержание, например, судьи.

В июле 2023 года будет произведена индексация выплат на 19,7% для тех, кто вышел на пенсию в соответствии со специальным законом. К этой категории относятся ученые, государственные служащие и работники органов местного самоуправления.

Кому провели перерасчет пенсий

Перерасчет пенсий был проведен среди тех, у кого страховой стаж после назначения или предварительного перерасчета пенсий составляет 24 месяца или меньше.

Изменения в размере пенсий выглядят следующим образом:

если пенсия была 2100 гривен, повышение составило 420 гривен;

при пенсии более 3000 гривен повышение — 600 гривен;

пенсия в размере 3500 гривен — на 700 гривен;

пенсия в размере 4000 гривен — на 800 гривен;

пенсия в размере 5000 гривен — на 1000 гривен;

пенсия в размере 7500 гривен — на 1500 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты граждан могут быть возвращены государству.