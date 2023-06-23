Недостатка не будет: Одесская область обеспечит Украину овощами и арбузами

Снабжение продуктами питания останется стабильным, а цены будут поддерживаться на приемлемом уровне.

В Одесской области не ожидается дефицита продуктов питания. Это объясняется тем, что регион получил дополнительные около 3 тысяч гектаров орошаемых земель, большая часть которых будет использоваться для выращивания овощных культур. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

В текущем году Одесская область будет играть важную роль в поставках овощей и арбузов для Украины. Это стало возможным благодаря реформе орошения и увеличению площадей, где применяются мелиоративные методы, которые способствуют повышению производительности и устойчивости сельскохозяйственных угодий.

Из-за возникшей ситуации с подрывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции, Одесская область на данный момент является регионом с наибольшей площадью орошаемых земель. Общая площадь составляет 226 тысяч гектаров, однако на практике оросительные системы функционируют только на 42 тысячах гектаров. Такие орошаемые земли играют важную роль в сельском хозяйстве региона и способствуют производству сельскохозяйственных культур.

"Но в прошлом году благодаря реформе мелиорации Одесская область дополнительно получила около 3 тысяч гектаров орошаемых земель, и большинство этих земель уже выделено или будет выделено под посев и выращивание овощных культур. В результате трагедии на Каховской ГЭС будет не хватать не только овощей, но и арбузов, но Одесская область способна обеспечить себя, соседние регионы, и пожалуй, всю Украину этими культурами", — рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

Она также добавила, что по прогнозам департамента нет оснований ожидать дефицита продуктов питания и значительного повышения цен в Украине и Одесской области, даже в свете ситуации с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. Это означает, что снабжение продуктами питания останется стабильным, а цены будут поддерживаться на приемлемом уровне.

"Украина — это аграрная страна, и мы производим в 5-6 раз больше пищевой продукции, чем потребляем", — пояснила Стоянова.

Напомним, что 11 июня стало известно, что в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, украинцы останутся без любимых арбузов и помидоров из Херсонской области.

В начале апреля спикер Херсонской ОВА Толоконников заявлял, что в области было разминировано около 50 тысяч гектаров, из которых около 2 тысяч гектаров выделят под посевы бахчи.